Ἔστιν οὖν τραγωδία
#09 | Ἔστιν οὖν τραγωδία : Η τραγωδία κατά Αριστοτέλη

Τι είναι αυτό που κάνει ένα έργο τέχνης πραγματικά διαχρονικό; Πώς μπορεί η αρχαία τραγωδία να συνεχίζει ακόμη να παράγει σκέψη, συγκίνηση και νέα νοήματα αιώνες μετά τη γέννησή της; Στο ένατο podcast της σειράς, ο συγγραφέας και αρθρογράφος της Καθημερινής Τάκης Θεοδωρόπουλος, ο καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Περικλής Βαλλιάνος και ο αείμνηστος ηθοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέας Βασίλης Παπαβασιλείου μιλούν για την αριστοτελική προσέγγιση της τραγωδίας, τη μίμηση, την κάθαρση, τη μορφική τελειότητα του έργου τέχνης και την οργάνωση του ανθρώπινου χάους. Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε Υπεύθυνη περιεχομένου – παραγωγή: Τζένη Πουπουλίδου Επιμέλεια: Μαριάννα Πλιακοστάμου

