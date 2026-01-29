Λογαριασμός
Ἔστιν οὖν τραγωδία
#02 | Το βάρος της πολιτιστικής κληρονομιάς

tragodia

Τι συμβαίνει όταν μια κοινωνία δυσκολεύεται να δει τον εαυτό της καθαρά; Στο δεύτερο podcast, μιλάμε για την πολιτισμική αυτοπεποίθηση και το βάρος της πολιτιστικής κληρονομιάς, για το βλέμμα των ξένων περιηγητών, τον Μακρυγιάννη και τη στιγμή που το ιδεώδες μετατρέπεται σε πολιτικό αφήγημα.

Στο δεύτερο podcast, μιλάμε για την πολιτισμική αυτοπεποίθηση και το βάρος της πολιτιστικής κληρονομιάς, για το βλέμμα των ξένων περιηγητών, τον Μακρυγιάννη και τη στιγμή που το ιδεώδες μετατρέπεται σε πολιτικό αφήγημα.

Και κάπου εκεί, ακούγεται για πρώτη φορά η Μεγάλη Ιδέα.

Μαζί μας ο Τάκης Θεοδωρόπουλος, συγγραφέας και αρθρογράφος στην Καθημερινή,

ο Περικλής Βαλλιάνος, καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών,

και ο Βασίλης Παπαβασιλείου, ηθοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέας.

Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε

Υπεύθυνη περιεχομένου – παραγωγή: Τζένη Πουπουλίδου

Επιμέλεια: Μαριάννα Πλιακοστάμου

