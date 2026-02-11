04 | Ἔστιν οὖν τραγωδία

Τι αλλάζει όταν ο λόγος γίνεται γραφή;

Πώς ο γραπτός νόμος μετατρέπει τη γνώση σε πολιτική ευθύνη;

Στο τέταρτο podcast μιλάμε για τη μετάβαση από τον κόσμο της προφορικής αφήγησης στον κόσμο της γραφής, για τη χειραφέτηση, αλλά και τους κινδύνους που γεννά η δημοκρατική εμπειρία,

και για τη θέση του φιλοσόφου μέσα στην πόλη.

Με τους Τάκη Θεοδωρόπουλο, συγγραφέας και αρθρογράφος στην Καθημερινή, Περικλή Βαλλιάνο, καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας, και Βασίλη Παπαβασιλείου, ηθοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέας.

Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε

Υπεύθυνη περιεχομένου – παραγωγή: Τζένη Πουπουλίδου

Επιμέλεια: Μαριάννα Πλιακοστάμου