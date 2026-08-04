Γερμανία: Πάνω από 1.000 νομικοί ζητούν την απαγόρευση της ακροδεξιάς AfD

Περισσότεροι από 1.000 Γερμανοί νομικοί, ανάμεσά τους δικηγόροι, δικαστές, εισαγγελείς και πανεπιστημιακοί, καλούν την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και το κοινοβούλιο να κινήσουν άμεσα τις διαδικασίες για την απαγόρευση της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD), υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν πλέον επαρκή αποδεικτικά στοιχεία πως το κόμμα δρα κατά της ελεύθερης δημοκρατικής συνταγματικής τάξης.

Η πρωτοβουλία έχει ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς ξεκίνησε λίγες εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες περιφερειακές εκλογές του Σεπτεμβρίου, στις οποίες η AfD εμφανίζεται ιδιαίτερα ισχυρή στις δημοσκοπήσεις.

Η ανοικτή επιστολή απευθύνεται στην κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς και στους βουλευτές της Bundestag και, σύμφωνα με τη Republikanischer Anwältinnen- und Anwälteverein (RAV), έχει συγκεντρώσει ήδη τουλάχιστον 1.051 υπογραφές.

Όταν δημοσιοποιήθηκε στα μέσα Ιουλίου είχε λίγο περισσότερες από 500, ωστόσο μέσα σε λίγες ημέρες η υποστήριξη υπερδιπλασιάστηκε, γεγονός που αποτυπώνει τη δυναμική που έχει αναπτυχθεί στον νομικό κόσμο της χώρας.

Επικαλούνται νέα εκτενή νομική τεκμηρίωση

Βασικό επιχείρημα των υπογραφόντων αποτελεί η πρόσφατη γνωμοδότηση της οργάνωσης Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF), η οποία δημοσιεύθηκε στα τέλη Ιουνίου και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν σοβαρές νομικές βάσεις για την απαγόρευση της AfD.

Η μελέτη βασίστηκε στην επεξεργασία περισσότερων από τριών εκατομμυρίων στοιχείων, μεταξύ των οποίων κομματικά προγράμματα, κοινοβουλευτικά έγγραφα, ανακοινώσεις και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ οι συντάκτες της αναφέρουν ότι αξιολογήθηκαν περισσότερα από 2.500 αποδεικτικά στοιχεία.

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, η πολιτική και η ρητορική της AfD παραβιάζουν θεμελιώδεις αρχές του γερμανικού Συντάγματος, ιδίως την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της δημοκρατικής συνταγματικής τάξης.

Οι νομικοί υποστηρίζουν ότι το επιχείρημα πως δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την αντισυνταγματικότητα του κόμματος δεν μπορεί πλέον να σταθεί και ότι μια προσφυγή στο Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο θα είχε σημαντικές πιθανότητες επιτυχίας.

Έκκληση να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες

Στην επιστολή τους οι υπογράφοντες καλούν την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και την Bundestag να αναλάβουν τις πολιτικές πρωτοβουλίες που απαιτούνται ώστε να κατατεθεί επίσημο αίτημα στο Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο.

Προειδοποιούν ότι η καθυστέρηση μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στη γερμανική δημοκρατία και να αυξήσει τον κίνδυνο για κοινωνικές ομάδες που στοχοποιούνται από την πολιτική της AfD, εφόσον το κόμμα συνεχίσει να ενισχύει την επιρροή του.

Η πρόεδρος της RAV, Άνγκελα Φουρμάνιακ, δήλωσε ότι το γερμανικό Σύνταγμα παρέχει το απαραίτητο νομικό εργαλείο για την αντιμετώπιση κομμάτων που στρέφονται κατά της δημοκρατικής τάξης και υποστήριξε ότι η πολιτική ηγεσία δεν πρέπει πλέον να κρύβεται πίσω από προσχηματικά επιχειρήματα, αλλά να αναλάβει δράση πριν να είναι αργά.

Μόνο τρεις θεσμοί μπορούν να καταθέσουν την προσφυγή

Η απαγόρευση ενός πολιτικού κόμματος στη Γερμανία μπορεί να αποφασιστεί αποκλειστικά από το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο.

Ωστόσο, το αίτημα δεν μπορεί να υποβληθεί από ιδιώτες ή οργανώσεις, αλλά μόνο από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, την Bundestag ή την Bundesrat, δηλαδή το ομοσπονδιακό συμβούλιο των κρατιδίων.

Οι υπογράφοντες θεωρούν ότι πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις που προβλέπει το άρθρο 21 του Θεμελιώδους Νόμου για την έναρξη της διαδικασίας.

Έντονη πολιτική αντιπαράθεση

Το ενδεχόμενο απαγόρευσης της AfD εξακολουθεί να διχάζει το πολιτικό σύστημα της Γερμανίας.

Παρά τις πιέσεις από μέρος του νομικού κόσμου και ορισμένων πολιτικών δυνάμεων, η κυβέρνηση εμφανίζεται επιφυλακτική, υποστηρίζοντας ότι η αντιμετώπιση της ακροδεξιάς πρέπει πρωτίστως να γίνει στις κάλπες και όχι μέσω μιας δικαστικής διαδικασίας.

Η στάση αυτή συνδέεται και με τη μεγάλη εκλογική επιρροή του κόμματος, το οποίο αποτελεί τη μεγαλύτερη δύναμη της αντιπολίτευσης και καταγράφει υψηλά ποσοστά ενόψει των επερχόμενων περιφερειακών εκλογών.

Πηγή: skai.gr

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