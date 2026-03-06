Λογαριασμός
Ἔστιν οὖν τραγωδία
Ἔστιν οὖν τραγωδία: ενδόρρηξη και καταλλαγή

tragodia

Πώς γεννιέται η δημοκρατία και ποια είναι η μεγαλύτερη απειλή της; Τι σημαίνει «ενδόρρηξη» και τι είναι μια κοινωνία «καταλλαγής»; Και γιατί η Αθήνα αναδείχθηκε σε λίκνο της δημοκρατίας;

Απαντούν ο συγγραφέας και αρθρογράφος της «Καθημερινής» Τάκης Θεοδωρόπουλος, ο καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Περικλής Βαλλιάνος και ο αείμνηστος ηθοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέας Βασίλης Παπαβασιλείου.

Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε

Υπεύθυνη περιεχομένου – παραγωγή: Τζένη Πουπουλίδου

Επιμέλεια: Μαριάννα Πλιακοστάμου

