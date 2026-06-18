13 | Ἔστιν οὖν τραγωδία : Πέρσες: Η αναμέτρηση του κόσμου των σοφών με των φιλοσόφων

bluesky

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Οι Πέρσες είναι η μοναδική σωζόμενη τραγωδία του Αισχύλου που δεν αντλεί το θέμα της από τον μύθο, αλλά από την ίδια την ιστορία. Πώς επιλέγει ένας Αθηναίος ποιητής να αφηγηθεί τη νίκη της Σαλαμίνας λίγα μόλις χρόνια μετά το τέλος των Περσικών Πολέμων; Γιατί στρέφει το βλέμμα του όχι στους νικητές, αλλά στους ηττημένους; Και τι μας λέει η πτώση του Ξέρξη για τα όρια της εξουσίας, την ύβρη και τη σχέση ανάμεσα στην ελευθερία και τη δύναμη;