Η Apple ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι αφαίρεσε προσωρινά την εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram από το App Store (το ψηφιακό της κατάστημα), αφού από έλεγχο διαπιστώθηκε περιεχόμενο που παραβίαζε τις οδηγίες της «που απαγορεύουν το υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

O αμερικανός τεχνολογικός κολοσσός δήλωσε ότι επανέφερε την εφαρμογή αφότου «η Telegram αφαιρέσε αμέσως το περιεχόμενο και απέκλεισε τον χρήστη που το δημοσίευσε»

Το Telegram αντέδρασε χαριτολογώντας στο X: «Οι αναφορές για τον θάνατό μου είναι εξαιρετικά υπερβολικές».

Εκπρόσωπος της Apple δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα του Reters για περαιτέρω σχολιασμό σχετικά με την παραβίαση των οδηγιών. Το Telegram επίσης δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα για σχολιασμό.

reports of my demise are greatly exaggerated 🍎 — Telegram Messenger (@telegram) August 4, 2026

Πηγή: skai.gr

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