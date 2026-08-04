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Εντοπισμός λέμβου με περίπου 50 μετανάστες νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας

Περίπου 50 μετανάστες εντοπίστηκαν τα ξημερώματα της Τρίτης σε λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 19 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας

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Μετανάστες

Περίπου 50 μετανάστες εντοπίστηκαν τα ξημερώματα σε λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 19 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας.

Η λέμβος εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της Frontex, ενώ υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης κινητοποιήθηκε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν με ασφάλεια από το πλήρωμα του σκάφους του Λιμενικού και μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Ιεράπετρα Μετανάστες
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