Ο ακραίος καύσωνας που πλήττει την Ιαπωνία φαίνεται πως δεν απειλεί μόνο τους ανθρώπους, αλλά και τα άγρια ζώα που ζουν σε αιχμαλωσία.

Στον Ζωολογικό Κήπο Τάμα, στα δυτικά του Τόκιο, τρεις θηλυκές λέαινες πέθαναν μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας, ενώ ακόμη τρία λιοντάρια εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, με τους κτηνιάτρους να δίνουν μάχη για να τα κρατήσουν στη ζωή.



Η υπόθεση έχει προκαλέσει μεγάλη συγκίνηση στην Ιαπωνία και κυριαρχεί στα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία μεταδίδουν συνεχώς νεότερες πληροφορίες για την κατάσταση των ζώων και τις προσπάθειες του προσωπικού του ζωολογικού κήπου.

Σύμφωνα με τον Ζωολογικό Κήπο Τάμα, η πρώτη που παρουσίασε συμπτώματα ήταν η τρίχρονη λέαινα Mugi, η οποία στις 19 Ιουλίου σταμάτησε να τρώει και μία ημέρα αργότερα αδυνατούσε να σηκωθεί.

Οι φροντιστές της χορήγησαν υγρά, βιταμίνες και φαρμακευτική αγωγή, ενώ προσπάθησαν να τη διατηρήσουν δροσερή με ανεμιστήρες και συνεχή ενυδάτωση. Παρά τις προσπάθειες, πέθανε στις 28 Ιουλίου.

Ακολούθησε στις 31 Ιουλίου η 11χρονη Ichigo, ενώ την Κυριακή κατέληξε και η 15χρονη Luena, η μεγαλύτερη σε ηλικία λέαινα της ομάδας.

Οι πρώτες νεκροψίες έδειξαν θερμική καταπόνηση

Οι προκαταρκτικές νεκροψίες έδειξαν ότι και τα τρία ζώα υπέφεραν από εκτεταμένη αφυδάτωση και πολλαπλή οργανική ανεπάρκεια, ευρήματα που παραπέμπουν σε σοβαρή θερμική καταπόνηση. Ωστόσο, οι υπεύθυνοι του ζωολογικού κήπου επισημαίνουν ότι η οριστική αιτία θανάτου θα προσδιοριστεί μόνο μετά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών εξετάσεων.

Παράλληλα, ακόμη τρία λιοντάρια, δύο αρσενικά και ένα θηλυκό εξακολουθούν να παρουσιάζουν έντονη αδυναμία και αδυνατούν να σταθούν όρθια.

Οι κτηνίατροι τους χορηγούν ενδοφλέβια υγρά, φάρμακα και βιταμίνες σε καθημερινή βάση, ενώ σύμφωνα με εκπροσώπους του ζωολογικού κήπου ορισμένα από αυτά εμφανίζουν τα πρώτα ενθαρρυντικά σημάδια βελτίωσης.

Τέσσερα ακόμη λιοντάρια που είχαν παρουσιάσει ήπια συμπτώματα έχουν ήδη αναρρώσει, ενώ έξι παρέμειναν υγιή καθ' όλη τη διάρκεια του καύσωνα.

Γιατί τα λιοντάρια δεν άντεξαν

Όπως εξηγούν Ιάπωνες ειδικοί, το πρόβλημα δεν ήταν μόνο οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες αλλά κυρίως η εξαιρετικά υψηλή υγρασία που επικρατεί αυτό το καλοκαίρι στην Ιαπωνία.

Ο καθηγητής Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου του Τόκιο, Χιντεάκι Καράκι, ανέφερε στα ιαπωνικά μέσα ότι τα λιοντάρια δεν ιδρώνουν όπως οι άνθρωποι. Ρυθμίζουν τη θερμοκρασία του σώματός τους μέσω της γρήγορης αναπνοής, επιτρέποντας την εξάτμιση της υγρασίας από τους αεραγωγούς τους.

Όταν όμως η ατμόσφαιρα είναι ήδη κορεσμένη από υγρασία, ο μηχανισμός αυτός παύει να λειτουργεί αποτελεσματικά, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία του σώματος να παραμένει επικίνδυνα υψηλή.

Οι επιστήμονες εκτιμούν επίσης ότι η απότομη άνοδος της θερμοκρασίας στα μέσα Ιουλίου δεν επέτρεψε στα ζώα να εγκλιματιστούν στα νέα ακραία δεδομένα.

Έκλεισε το τμήμα με τα λιοντάρια

Τα ιαπωνικά μέσα αναφέρουν ότι η διοίκηση του Ζωολογικού Κήπου Τάμα είχε ήδη αποφασίσει από τις 23 Ιουλίου να αναστείλει την έκθεση των λιονταριών και τη λειτουργία του δημοφιλούς «Lion Bus», μέσω του οποίου οι επισκέπτες παρακολουθούσαν τα ζώα μέσα από ειδικό όχημα σαφάρι.

Η απόφαση ελήφθη εξαιτίας της ακραίας ζέστης και των προβλημάτων υγείας που είχαν αρχίσει να εμφανίζουν τα αιλουροειδή.

Παράλληλα, τα λιοντάρια που επιβιώσαν μεταφέρθηκαν σε εσωτερικούς χώρους με φορητά κλιματιστικά και βιομηχανικούς ανεμιστήρες, ενώ το προσωπικό παρακολουθεί διαρκώς τη θερμοκρασία και την κατάσταση της υγείας τους.

Ρεκόρ θερμοκρασιών και χιλιάδες περιστατικά θερμοπληξίας

Το περιστατικό έρχεται την ώρα που η Ιαπωνία βιώνει ένα από τα δυσκολότερα καλοκαίρια των τελευταίων ετών. Σε αρκετές περιοχές της χώρας ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ η υψηλή υγρασία έχει καταστήσει τις συνθήκες ιδιαίτερα επικίνδυνες.

Οι ιαπωνικές αρχές έχουν εκδώσει συνεχείς προειδοποιήσεις για τον καύσωνα, ενώ περισσότεροι από 43.000 άνθρωποι έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία με συμπτώματα θερμοπληξίας από την έναρξη του καλοκαιριού, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Η κυβέρνηση καλεί τους πολίτες να περιορίζουν τις μετακινήσεις, να χρησιμοποιούν κλιματισμό, να ενυδατώνονται επαρκώς και να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας.

Πηγή: skai.gr

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