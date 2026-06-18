14 | Ἔστιν οὖν τραγωδία : Οι ουράνιοι και οι φθαρτοί νόμοι

Η Αντιγόνη του Σοφοκλή δεν αφηγείται απλώς μια σύγκρουση ανάμεσα στην Αντιγόνη και τον Κρέοντα. Αποκαλύπτει τη δυσκολία της πολιτικής συμβίωσης, εκεί όπου συγκρούονται νόμοι, αξίες, υποχρεώσεις και διαφορετικές αντιλήψεις περί δικαίου.

Στο δέκατο τέταρτο podcast της σειράς συζητάμε για τον κοσμοπολιτισμό, τον άνθρωπο, τον νόμο και τη δημοκρατία με τον Τάκη Θεοδωρόπουλο, συγγραφέα και αρθρογράφο στην Καθημερινή, τον Περικλή Βαλλιάνο, καθηγητή Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και τον αείμνηστο Βασίλη Παπαβασιλείου, σκηνοθέτη και συγγραφέα.

Παρουσίαση: Άρης Πορτοσάλτε

Υπεύθυνη περιεχομένου – παραγωγή: Τζένη Πουπουλίδου

Επιμέλεια: Μαριάννα Πλιακοστάμου