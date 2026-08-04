Παναθηναϊκός: Κορυφώνεται η προετοιμασία για ΤΣΣΚΑ 1948

Σε mood μιας ακόμη ευρωπαϊκής μάχης βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Μετά τη δύσκολη εκκίνηση, η οποία ωστόσο στέφθηκε με επιτυχία και πρόκριση απέναντι στην Πάκσι, οι «πράσινοι», στρέφουν την προσοχή τους στο αυριανό (5/8) πρώτο ματς για τον τρίτο γύρο του Conference League απέναντι στην ΤΣΣΚΑ 1948, εκεί όπου θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα για την πρόκριση.



Στο «τριφύλλι» θέλουν να εκμεταλλευτούν την έδρα και την παρουσία του κόσμου τους προκειμένου να έχουν το πάνω χέρι ενόψει της ρεβάνς στη Σόφια στις 11 Αυγούστου εκεί όπου πάνω από 1600 οπαδοί της ομάδας αναμένεται να δώσουν βροντερό «παρών». Άλλωστε η κλήρωση της Δευτέρας δίνει το δικαίωμα για αισιοδοξία, αφού αν όλα πάνε καλά και ο Παναθηναϊκός ξεπεράσει το εμπόδιο των Βούλγαρων, τότε αντίπαλος θα είναι η Χράντετς Κράλοβε, που δεν είναι... απίθανο να αποκλειστεί από την Μπεσίκτας.

Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό, ο Τζέικομπ Νίστρουπ, έχει ρίξει το βάρος στην τακτική συνεχίζοντας να δουλεύει σκληρά με τους παίκτες του στο Κορωπί. Ο Δανός τεχνικός θα «ανοίξει» τα χαρτιά του στη σημερινή συνέντευξη Τύπου στο ΟΑΚΑ ατις 14:30 ενώ το απόγευμα στις 18:00 είναι προγραμματισμένη η προπόνηση της ομάδας στο «Γ. Καλαφάτης» από την οποία και θα προκύψει η αποστολή.



Για το αρχικό σχήμα, ίσως υπάρξουν κάποιες αλλαγές συγκριτικά με τα δυο ματς κόντρα στην Πάκσι, αφού Φαν Ντρόνγκελεν, Φακούντο Πελίστρι και Έλμιν Ραστόντερ διεκδικούν φανέλα βασικού.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.