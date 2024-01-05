Στη Μέση Ανατολή ο Μπλίνκεν με στόχο την αποτροπή επέκτασης του πολέμου

Της Αθηνάς Παπακώστα

Καθώς η Ουάσιγκτον είναι αντιμέτωπη με μία ολοένα και πιο ασταθή κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Άντονι Μπλίνκεν, μεταβαίνει στην περιοχή.

Πρόκειται για την τέταρτη περιοδεία του στη Μέση Ανατολή από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ - Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Σκοπός του νέου αυτού ταξιδιού του στην περιοχή είναι να κατορθώσει να αποτρέψει την περαιτέρω κλιμάκωση καθώς οι φόβοι για επέκταση της σύγκρουσης έχουν αναζωπυρωθεί τα τελευταία 24ωρα.

Η αποστολή του δεν είναι καθόλου εύκολη και η ατζέντα της νέας του περιοδείας είναι γεμάτη αγκάθια. Ήδη η διεθνής κριτική για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα γιγαντώνονται ενώ, η «έκρηξη» των χτυπημάτων σε Λίβανο, Ιράν, Ιράκ και Ερυθρά Θάλασσα μετατρέπουν τη Μέση Ανατολή σε ένα καζάνι που βράζει.

Το έργο του καθιστά ακόμη πιο δύσκολο και η δήλωση του εκπροσώπου του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι, ο οποίος αναφερόμενος στην εξόντωση του Νο2 της πολιτικής πτέρυγας της Χαμάς, Σαλεχ αλ-Αρούρι υπογράμμισε ότι «κανείς δεν θα έπρεπε να ρίξει ούτε ένα δάκρυ» για εκείνον.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν περιμένουν κάθε συζήτηση σε αυτό το ταξίδι να είναι εύκολη.

«Υπάρχουν δύσκολα ζητήματα και δύσκολες επιλογές ενώπιων μας. Ωστόσο ο υπουργός Εξωτερικών πιστεύει πως είναι ευθύνη των Ηνωμένων Πολιτειών να ηγηθούν των διπλωματικών προσπαθειών προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα αυτές οι προκλήσεις και (σ.σ ο Άντονι Μπλίνκεν) είναι προετοιμασμένος να το πράξει τις επόμενες ημέρες», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μάθιου Μίλερ.

Ο Άντονι Μπλίνκεν αναχώρησε αργά την Πέμπτη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναμένεται να επισκεφθεί την Τουρκία, την Ελλάδα, την Ιορδανία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία, το Ισραήλ, τη Δυτική Όχθη και την Αίγυπτο.

Σε κάθε του σταθμό θα αναζητήσει βοήθεια και θα εκμεταλλευτεί το γεγονός πως κανείς ούτε επιθυμεί ούτε έχει συμφέρον ο πόλεμος να εξαπλωθεί και εκτός Γάζας.

Στο πίσω μέρος του μυαλού του κρατά πως για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός και να μην αποτύχει η νέα αυτή προσπάθειά του θα πρέπει να αποτραπούν νέες επιθέσεις των ανταρτών Χούθι της Υεμένης κατά πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, να αποτραπούν – επίσης – επιθέσεις κατά του Ισραήλ από την υποστηριζόμενη από την Τεχεράνη, Χεζμπολάχ στον Λίβανο και να επιτευχθεί και η αποτροπή επιθέσεων κατά εγκαταστάσεων και συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών από υποστηριζόμενων από το Ιράν παραστρατιωτικών ομάδων σε Ιράκ και Συρία.

Αυτή τη στιγμή το Ισραήλ έχει ξεκαθαρίσει πως θα εξοντώσει τους ηγέτες της Χαμάς όπου κι αν αυτοί βρίσκονται ενώ, Χαμάς, Χεζμπολάχ και Χούθι εντείνουν τις επιθέσεις τους κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Όσον αφορά στο Ιράν σύμφωνα με αναλυτές, η Τεχεράνη βρίσκεται στην πλευρά των κερδισμένων αφού δεν χρειάζεται να κάνει κάτι δραματικό.

