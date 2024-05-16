Παίζουν VIP εισιτήρια για τον τελικό του Europa Conference League; Παίζουν στην bwin!

Η bwin στην νέα άπαιχτη προσφορά* χωρίς κατάθεση σε βάζει σε κλήρωση για VIP εισιτήρια για τον τελικό του Europa Conference League και μοιράζει σούπερ έπαθλα. Ακόμα την επόμενη μέρα του αγώνα σε περιμένει μία μοναδική ποδοσφαιρική συνάντηση με τον Τραϊανό Δέλλα.

bwin - Σούπερ προσφορά* χωρίς κατάθεση & κλήρωση για VIP εισιτήρια για τον τελικό του Europa Conference League!

Το ακόμα καλύτερο είναι πως οι μεγάλοι τυχεροί την επόμενη μέρα του τελικού θα πατήσουν το χορτάρι του γηπέδου και μαζί με τον Legend του ελληνικού ποδοσφαίρου, Τραϊανό Δέλλα θα διαγωνιστούν σε ποδοσφαιρικά challenges, κερδίζοντας συλλεκτικά δώρα!

bwin - Προσφορά* χωρίς κατάθεση & VIP εισιτήρια για τον τελικό του Conference League!

Για να μπεις στον μοναδικό κόσμο της διασκέδασης που προσφέρει η πιο εξελιγμένη πλατφόρμα που είχε ποτέ η bwin, είναι απλό και γίνεται σε μόλις τρία βήματα! Έπειτα απλώνεται μία μοναδική «παλέτα» επιλογών στο αθλητικό στοίχημα, όπως Ενισχυμένες Αποδόσεις, που παίζουν κάθε μέρα. Combi+, Build A Bet*, ατέλειωτο Live Streaming* και χιλιάδες ειδικά στοιχήματα σε αμέτρητα πρωταθλήματα.

Κλήρωση για VIP εισιτήρια για τον τελικό του Conference από την προσφορά* χωρίς κατάθεση!

Η bwin για μία ακόμα φορά μέσω της προσφοράς χωρίς κατάθεση, χαρίζει την απόλυτη ποδοσφαιρική εμπειρία. VIP εισιτήρια για τον τελικό του Europa Conference League στην “AEK Arena”, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Φιορεντίνα. Τέλος την επόμενη μέρα ο Πρωταθλητής Ευρώπης του 2004 με την Εθνική Ελλάδας, Τραϊανός Δέλλας σε περιμένει στο γήπεδο του μεγάλου τελικού, για ποδοσφαιρικά challenges και μοναδικά συλλεκτικά δώρα!



bwin - Προσφορά* χωρίς κατάθεση & VIP εισιτήρια για τον τελικό του Conference!

*ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.