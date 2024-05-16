Κρήτη: Πέθανε σε ηλικία 119 ετών η γηραιότερη γυναίκα της χώρας

Απεβίωσε σε ηλικία 119 ετών η Ελένη Μπαρουλάκη, το βράδυ της Τρίτης, η μεγαλύτερη σε ηλικία γυναίκα στη χώρα η οποία ζούσε στο Παϊδοχώρι του Δήμου Αποκορώνου στα Χανιά.

Ο Δήμος Αποκορώνου, εξέδωσε ανακοίνωση για τον θάνατό της και αναφέρεται στις αρχές με τις οποίες μεγάλωσε η ίδια και έδωσε και στα παιδιά της, τα οποία ήταν στο πλευρό της μέχρι την τελευταία της στιγμή.

«Για την εκδημία της Ειρήνης Μπαρουλάκη

Με σεβασμό αποχαιρετούμε τον γηραιότερο άνθρωπο της χώρας μας, την Ειρήνη Μπαρουλάκη, η οποία έφυγε από την επίγεια ζωή σε ηλικία 119 χρόνων. Η αποθανούσα γεννήθηκε, δημιούργησε οικογένεια και έζησε καθ’όλη τη διάρκεια της ζωής της στον Δήμο μας, στο Παϊδοχώρι Αποκορώνου.

Ο τρόπος ζωής της και οι αρετές της αποτελούν πρότυπα για μας και παράδειγμα προς μίμηση.

Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στους οικείους της και είθε να είναι ελαφρύ το χώμα της Αποκορωνιώτικης γης που θα την υποδεχτεί.

Αιωνία η μνήμη της».

