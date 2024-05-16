Λογαριασμός
Shakira: Αυτό είναι το σάουντρακ για το Κόπα Αμέρικα 2024 – Ακούστε το «Punteria»

Το τουρνουά που θα ξεκινήσει στις ΗΠΑ έχει ήδη τραγούδι και είναι της Σακίρα 

H Shakira

Για άλλη μια φορά, η Κολομβιανή σούπερ σταρ της μουσικής, Σακίρα, θα «χαρίσει» και πάλι το δικό της soundtrack στο ποδόσφαιρο, όπως έκανε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2006 στη Γερμανία και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010 στη Νότια Αφρική.

Είναι η σειρά του Copa America 2024, για το οποίο διασκεύασε ένα τραγούδι από το πιο πρόσφατο ρεπερτόριό της: το «Puntería», που περιλαμβάνεται στο πιο πρόσφατο άλμπουμ της «Las mujeres ya no lloran» και ερμηνεύεται ως ντουέτο με τη Cardi B.

Και ήταν αυτό το τραγούδι που επιλέχθηκε, για τον απλούστατο λόγο ότι στο ποδόσφαιρο τα πάντα είναι στόχος, σε μια πάσα, σε ένα σουτ, σε μια απόκρουση, απέναντι στο γκολ, η ακρίβεια παίζει καθοριστικό ρόλο. Έτσι, η Σακίρα επιστρέφει για να θέσει τη δουλειά της στην υπηρεσία του πιο δημοφιλούς αθλήματος στον κόσμο. 

Σε σχεδόν ένα μήνα, από τις 20 Ιουνίου έως τις 14 Ιουλίου, κάθε ποδοσφαιρόφιλος θα τραγουδάει το «Puntería». Αυτό ανακοίνωσε στη Νέα Υόρκη η ίδια η Κολομβιανή καλλιτέχνιδα, συνοδευόμενη από τον πρόεδρο του Univision Networks Group, Ignacio Meyer.

Πηγή: skai.gr

