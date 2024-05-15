Έναν νέο πλανήτη που έχει το μέγεθος της Γης και ο οποίος περιστρέφεται γύρω από ένα μικρό αστέρι που πιθανότατα να λάμπει 100 φορές περισσότερο από τον ήλιο, ανακάλυψαν οι αστρονόμοι.

Σύμφωνα με το Nature Astronomy, ο βραχώδης αυτός πλανήτης, που ονομάζεται Speculoos-3b, απέχει 55 έτη φωτός από τη Γη και εντοπίστηκε καθώς περνούσε μπροστά από το άστρο υποδοχής του, έναν εξαιρετικά ψυχρό κόκκινο νάνο που παράγει τη μισή θερμότητα από τον ήλιο αλλά είναι 100 φορές πιο φωτεινός.

Ο πλανήτης που ανακαλύφθηκε πρόσφατα και περιγράφεται ως «πρακτικά ίδιου μεγέθους με τον πλανήτη μας», περιστρέφεται γύρω από τον κόκκινο νάνο μία φορά κάθε 17 ώρες, καθιστώντας τον χρόνο στον πλανήτη μικρότερο από μια μέρα της Γης.

Αλλά ενώ τα χρόνια είναι λίγα για το Speculoos-3b, οι μέρες και οι νύχτες δεν τελειώνουν ποτέ. «Πιστεύουμε ότι ο πλανήτης περιστρέφεται συγχρόνως, έτσι ώστε η ίδια πλευρά, που ονομάζεται πλευρά της ημέρας, να βλέπει πάντα το αστέρι, όπως ακριβώς κάνει το φεγγάρι με τη Γη. Από την άλλη πλευρά, η νυχτερινή πλευρά είναι κλειδωμένη σε ατελείωτο σκοτάδι», δήλωσε ο Michaël Gillon, αστρονόμος στο Πανεπιστήμιο της Λιέγης στο Βέλγιο και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης.

Είναι μόνο το δεύτερο πλανητικό σύστημα που ανακαλύφθηκε γύρω από ένα τέτοιο αστέρι, μετά την ανίχνευση επτά βραχώδη κόσμων γύρω από το Trappist-1, ένα άλλο δροσερό κόκκινο νάνο αστέρι που απέχει 40 έτη φωτός από τη Γη.

Οι ερευνητές εντόπισαν τον πλανήτη καθώς περιπλανιόταν στην όψη του άστρου του προκαλώντας μια θαμπάδα στο φως των αστεριών. Η διέλευση εντοπίστηκε από το παγκόσμιο δίκτυο ρομποτικών τηλεσκοπίων Speculoos.

Τα εξαιρετικά ψυχρά άστρα κόκκινοι νάνοι αποτελούν περίπου το 70% των αστεριών του γαλαξία μας και επιβιώνουν για περίπου 100 δισεκατομμύρια χρόνια, καθιστώντας τα να είναι τα τελευταία αστέρια που έχουν απομείνει να λάμπουν στο σύμπαν. Επειδή είναι τόσο αμυδροί και διάσπαρτοι στον ουρανό, οι αστρονόμοι πρέπει να τους παρατηρούν για αρκετές εβδομάδες για να ανιχνεύσουν πλανήτες που παιρνούν από μπροστά τους.

«Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η παρουσία μιας ατμόσφαιρας γύρω από τον πλανήτη είναι εξαιρετικά απίθανη», δήλωσε ο Julien de Wit, πλανητικός επιστήμονας στο MIT και συνδιευθυντής του Βόρειου Αστεροσκοπείου Speculoos και του τηλεσκοπίου Artemis.

Πηγή: skai.gr

