Θέμα τιμής είναι για τις γαλλικές αρχές η σύλληψη του βαρυποινίτη Μοχάμεντ Αμρά (με το προσωνύμιο «Η Μύγα») και των συνεργών του μετά την κινηματογραφική απόδραση στη Νορμανδία με δύο νεκρούς σωφρονιστικούς υπαλλήλους. Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν είπε ότι «γίνονται τα πάντα για να βρεθούν οι δράστες».

Ένοπλοι επιτέθηκαν την Τρίτη σε αστυνομικό βαν που μετέφερε τον Αμρά στη Νορμανδία απελευθερώνοντας τον κρατούμενο υψίστης ασφαλείας που μεταφερόταν εκείνη την ώρα στη φυλακή από μια ακρόαση σε δικαστήριο στη Ρουέν.



Εκατοντάδες αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί στη Νορμανδία για να συλλάβουν τον Άμρα, ενώ περίπου 200 χωροφύλακες κινητοποιήθηκαν και γίνονται έλεγχοι οχημάτων σε καίρια σημεία.

BREAKING:



The gang wars in France are spiraling out of control



3 prison guards were killed & 3 were seriously wounded after 4 men armed with Kalashnikovs rammed their van while transporting a gang leader from one prison to another



Mob leader,Mohamed “The Fly” managed to escape pic.twitter.com/gTxoTsmfEA — Visegrád 24 (@visegrad24) May 14, 2024



«Τα πάντα -και εννοώ τα πάντα- θα τεθούν σε εφαρμογή για να βρεθούν οι δράστες αυτού του εγκλήματος», δεσμεύτηκε ο Ερίκ Ντιπόντ-Μορέτι, προσθέτοντας ότι οι δράστες ήταν «άνθρωποι για τους οποίους η ζωή δεν έχει αξία». Θα βρεθούν και θα τιμωρηθούν «με τρόπο ανάλογο του εγκλήματος», πρόσθεσε ο Γάλλος υπουργός Δικαιοσύνης.



«Το χειρότερο είναι ότι θα τον βρούμε… Στα 100 χρόνια σωφρονιστικής ιστορίας, πάντα βρίσκαμε αυτούς που είχαν δραπετεύσει. Οι άνδρες μας πέθαναν για το τίποτα» δήλωσε χαρακτηριστικά υψηλόβαθμος Γάλλος αστυνομικός.



Το ποινικό μητρώο του Αμρά είναι εκτεταμένο. Καταδικάστηκε για διάρρηξη στις 10 Μαΐου και είχε κατηγορηθεί από εισαγγελείς στη Μασσαλία για απαγωγή που οδήγησε σε θάνατο.



Ο δικηγόρος του Χιούγκο Βιγιέ είπε στο γαλλικό ειδησεογραφικό κανάλι BFMTV «θα ήθελε να πιστεύει ότι [ο Αμρά] δεν γνώριζε για το σχέδιο απελευθέρωσής του». «Για μένα αυτό το σχέδιο δεν ταιριάζει με όσα γνωρίζω γι' αυτόν. Αν είναι πίσω από αυτό, δεν κατάλαβα ποιος είναι», πρόσθεσε ο κ. Βιγιέ.

La vidéo de l'attaque du fourgon pénitentiaire à #Incarville pic.twitter.com/FhttBFL2AE — Thomas Joly (@ThomasJoly732) May 14, 2024



Σύμφωνα με ορισμένα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ο Aμρά είχε επιχειρήσει να δραπετεύσει από το κελί της φυλακής του νωρίτερα αυτή την εβδομάδα προσπαθώντας να πριονίσει τα κάγκελα του κελιού.



Η εισαγγελέας του Παρισιού, είπε σε συνέντευξη Τύπου ότι ο Άμρα είχε 13 καταδικαστικές αποφάσεις, με την πρώτη να χρονολογείται από τον Οκτώβριο του 2009 - όταν ήταν 15 ετών.



Παρόλο που ο 30χρονος πλέον δεν ήταν «τρόφιμος υπό στενή παρακολούθηση», η εισαγγελέας του Παρισιού πρόσθεσε ότι η μεταγωγή του απαιτούσε «συνοδεία τρίτου επιπέδου». Η ανεπαρκής αστυνομική συνοδεία, παρά την επικινδυνότητα του Μοχάμεντ Άμρα, τονίζεται από τα γαλλικά ΜΜΕ.



«Η Μύγα» λέγεται ότι έχει δεσμούς με μια συμμορία στη Μασσαλία, η οποία μαστίζεται από τη βία συμμοριών που διακινούν ναρκωτικά. Ωστόσο, το ποινικό του μητρώο μέχρι σήμερα δεν περιέχει καμία καταδίκη για αδικήματα ναρκωτικών, διευκρίνισε την Τρίτη η εισαγγελέας του Παρισιού.

🇫🇷 FLASH - Mohamed Amra, un homme de 30 ans, est celui qui s’est évadé ce matin au péage d’Incarville, coûtant la vie à deux agents pénitentiaires. Connu sous le surnom de “La Mouche”, il est décrit comme étant à la tête d’un réseau de trafic de stupéfiants. Son casier judiciaire… pic.twitter.com/i6V2v8lzDg — AlertesInfos (@AlertesInfos) May 14, 2024

