Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία πάνω από την Ευρώπη, όπως αναφέρθηκε στην πρόσφατη ανακοίνωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, θα ευνοήσει τη μεταφορά θερμών αέριων μαζών από την Αφρική προς τη χώρα μας τις επόμενες ημέρες, με αποτέλεσμα τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες και τη μεταφορά σημαντικής ποσότητας αφρικανικής ή σαχαριανής σκόνης.

Σύμφωνα με το μοντέλο πρόγνωσης συγκέντρωσης σκόνης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, για την Παρασκευή 17/05 αναμένονται αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης κοντά στο έδαφος στα δυτικά και νότια τμήματα της χώρας μας, ενώ στα κεντρικά και βόρεια τμήματα οι υψηλότερες συγκεντρώσεις θα εντοπίζονται σε μεγαλύτερα υψόμετρα.

Στον Χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζονται οι εκτιμώμενες συγκεντρώσεις σκόνης κοντά στο έδαφος για τις βραδινές ώρες της Παρασκευής 17/05 στο σύνολο της χώρας, ενώ τα ενσωματωμένα διαγράμματα απεικονίζουν τις συγκεντρώσεις σκόνης καθ’ ύψος σε τρεις επιλεγμένες πόλεις (Αθήνα, Καλαμάτα, Ηράκλειο).

Χάρτης. Οι εκτιμώμενες συγκεντρώσεις σκόνης κοντά στο έδαφος τις βραδινές ώρες της Παρασκευής 17/05 και τα διαγράμματα συγκέντρωσης σκόνης καθ’ ύψος για Αθήνα, Καλαμάτα, Ηράκλειο,, όπως υπολογίζονται από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης συγκέντρωσης σκόνης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Τι να προσέξετε σύμφωνα με την Ένωση Πνευμονολόγων Ελλάδας

Η Ένωση Πνευμονολόγων Ελλάδας έχει καλέσει τους πολίτες, και ιδιαίτερα τα άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες και ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω της αφρικανικής σκόνης. Η σκόνη περιέχει μεταφερόμενα σωματίδια τα οποία δύναται να ενσωματωθούν με γύρη, βακτήρια και μύκητες δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα τοξικό και επικίνδυνο μίγμα για τον ανθρώπινο οργανισμό και κυρίως για το αναπνευστικό σύστημα.

Τις ώρες με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις σκόνης, τόσο οι άσκοπες μετακινήσεις όσο και η εξωτερική άθληση θα πρέπει να αποφεύγεται, ενώ συνιστάται η παραμονή σε καλά αεριζόμενους εσωτερικούς χώρους.

Σε εμφάνιση κλινικών συμπτωμάτων, όπως για παράδειγμα, δυσκολία στην αναπνοή, έντονου και ερεθιστικού βήχα με πιθανή απόχρεμψη, θωρακικού πόνου, επίμονου φτερνίσματος, δακρύρροιας και βράγχος φωνής τα άτομα θα πρέπει να αναζητήσουν άμεσα ιατρική βοήθεια και συμβουλή.

Ισχυρή σύσταση για τους ασθενείς που πάσχουν από χρόνια αναπνευστικά προβλήματα, όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το βρογχικό άσθμα, εφόσον εμφανίσουν συμπτώματα συμβατά με παρόξυνση ή επιδείνωση της σταθερής πορείας της νόσου, να βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τον θεράποντα ιατρό τους, προς πιθανή τροποποίηση της φαρμακευτικής αγωγή τους και λήψη συμπληρωματικής ιατρικής φροντίδας.

