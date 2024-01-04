Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν ξεκινά σήμερα νέα περιοδεία στη Μέση Ανατολή, για να προσπαθήσει να αποτρέψει την εξάπλωση του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, με φόντο το αεροπορικό πλήγμα στον Λίβανο που σκότωσε τον υπαρχηγό της Χαμάς και τις πολύνεκρες εκρήξεις στο Ιράν.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ αναχωρεί απόψε από την Ουάσιγκτον για το δύσκολο διπλωματικό εγχείρημα, την τέταρτη περιοδεία του στην περιοχή από το ξέσπασμα του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς· προβλέπεται να κάνει σταθμό στο ισραηλινό έδαφος, δήλωσε χθες Τετάρτη το βράδυ αμερικανός αξιωματούχος.

Καμιά χώρα δεν έχει «συμφέρον» να υπάρξει «κλιμάκωση», είπε ο Μάθιου Μίλερ, ο εκπρόσωπος των υπηρεσιών του στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, καθώς η Ουάσιγκτον δέχεται σφοδρές επικρίσεις για την ευρεία υποστήριξη που παρέχει στο Ισραήλ αφότου άρχισαν οι βομβαρδισμοί του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας.

Η ανησυχία πως αυτός ο πόλεμος θα βάλει φωτιά σε όλη τη Μέση Ανατολή εντάθηκε ακόμα περισσότερο μετά το θανατηφόρο πλήγμα της Τρίτης που έβαλε στο στόχαστρο τον υπ’ αριθμόν δύο της Χαμάς, τον Σάλεχ αλ Αρούρι, σε νότιο προάστιο της Βηρυτού, και τη διπλή έκρηξη στην Κερμάν, στο νότιο Ιράν, η οποία στοίχισε τη ζωή σε κάπου εκατό ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 200 και πλέον.

Στην Τεχεράνη, αξιωματούχοι κατηγόρησαν το Ισραήλ πως βρισκόταν πίσω από τη «δολοφονία» του κορυφαίου στελέχους της Χαμάς και την «τρομοκρατική» επίθεση κοντά στον τάφο του Κάσεμ Σουλεϊμάνι, του στρατηγού που υπήρξε αρχιτέκτονας των ιρανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων και την οικοδόμηση του «άξονα της αντίστασης» στη Μέση Ανατολή, με στόχο το πλήθος που συμμετείχε σε εκδήλωση για την τέταρτη επέτειο του θανάτου του.

Το Ισραήλ δεν σχολίασε τις κατηγορίες αυτές. Στην Ουάσιγκτον, αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας είπε πως το πλήγμα εναντίον του Σάλεχ αλ Αρούρι ήταν «ισραηλινό», ενώ ο εκπρόσωπος του αμερικανικού ΥΠΕΞ Μίλερ χαρακτήρισε «παράλογη» την ιδέα πως το Ισραήλ ή οι ΗΠΑ ευθύνονται για τη διπλή βομβιστική επίθεση στην Κερμάν.

Ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο αγιατολάς Αλί Χαμενεΐ, διεμήνυσε πως θα υπάρξει «πολύ σκληρή» ανταπόδοση για τη διπλή βομβιστική επίθεση στην Κερμάν.

Και ο ηγέτης της λιβανικής Χεζμπολά, ο Χασάν Νασράλα, προειδοποίησε το Ισραήλ εναντίον κάθε νέας κλιμάκωσης μετά τον θάνατο του Σάλεχ αλ Αρούρι, ιστορικού στελέχους της Χαμάς, που αναμένεται να κηδευτεί στον καταυλισμό παλαιστινίων προσφύγων Σατίλα, στη Βηρυτό.

«Μέχρι στιγμής, εμπλεκόμαστε σε μάχες στο μέτωπο με λελογισμένο τρόπο (...) όμως αν ο εχθρός εξαπολύσει πόλεμο εναντίον του Λιβάνου, θα πολεμήσουμε χωρίς όρια, χωρίς περιορισμούς και χωρίς σύνορα (...) Δεν φοβόμαστε τον πόλεμο», είπε ο Χασάν Νασράλα.

«Μέγιστος» βαθμός «προετοιμασίας»

Στο Ισραήλ, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου Χερτσί Χαλεβί δήλωσε πως οι δυνάμεις του βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού στα σύνορα με τον Λίβανο (βόρεια), θέατρο από την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας πρακτικά καθημερινών ανταλλαγών πυρών.

«Βρισκόμαστε σε πολύ υψηλό επίπεδο προετοιμασίας στον βορρά (...) Πιστεύω ότι η προετοιμασία μας βρίσκεται στο μέγιστο επίπεδο», είπε ο στρατηγός Χαλεβί, προσθέτοντας πως υπάρχουν «ευκαιρίες» για να υπάρξει «σημαντική αλλαγή» στην περιοχή.

Στο βόρειο Ισραήλ, ο πληθυσμός φοβάται περαιτέρω επιδείνωση των εντάσεων με τη Χεζμπολά.

«Φυσικά ανησυχούμε, οι φτωχοί γονείς μου, ο αδελφός μου και η γυναίκα του (σ.σ. ο γιος τους είναι στρατιώτης) δεν κοιμούνται τη νύχτα. Η μητέρα μου είναι με χάπια», λέει η Λι Ζορβίβ, που έχει κατάστημα με ρούχα στη Ναχαρίγια (βόρεια).

Η πολιτικοστρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ ορκίστηκε να «εξαλείψει» τη Χαμάς μετά την άνευ προηγουμένου επίθεσή της εναντίον νότιων τομέων της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, στην οποία σκοτώθηκαν κάπου 1.140 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημες ανακοινώσεις των αρχών. Επρόκειτο για την πιο πολύνεκρη επίθεση από καταβολής εβραϊκού κράτους το 1948.

Μαχητές της Χαμάς και άλλων παλαιστινιακών ένοπλων οργανώσεων πήραν επίσης εκείνη την ημέρα ομήρους κάπου 250 ανθρώπους, οι 100 και πλέον εκ των οποίων αφέθηκαν ελεύθεροι στα τέλη Νοεμβρίου στο πλαίσιο ανακωχής μιας εβδομάδας, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση 240 Παλαιστινίων.

Σε αντίποινα, ο ισραηλινός στρατός σφυροκοπεί ακατάπαυστα έκτοτε από αέρα, γη και θάλασσα τη Λωρίδα της Γάζας, παλαιστινιακό θύλακο όπου κυβερνά η Χαμάς, υπό ισραηλινό αποκλεισμό από το 2007 και υφιστάμενο ολοκληρωτική πολιορκία από την 9η Οκτωβρίου. Οι επιχειρήσεις του έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 22.313 ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, κατά το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού κινήματος. Με άλλα λόγια, σχεδόν του 1% του πληθυσμού του παλαιστινιακού θυλάκου (2,4 εκατ.).

Οι εντάσεις ανέβηκαν κατακόρυφα, αφότου ξέσπασε ο πόλεμος, στη Συρία και στο Ιράκ, όπου αμερικανικές βάσεις έχουν μπει στο στόχαστρο εκατό και πλέον επιθέσεων, καθώς και στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου οι αντάρτες Χούθι εξαπολύουν πλήγματα εναντίον εμπορικών πλοίων, προκαλώντας προβλήματα στο διεθνές εμπόριο διά θαλάσσης.

Δεκαοκτώ μεγάλες εταιρείες θαλάσσιων μεταφορών αποφάσισαν πλέον τα πλοία τους να κάνουν τον γύρο της αφρικανικής ηπείρου για να αποφεύγουν την Ερυθρά Θάλασσα, ανακοίνωσε χθες ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΔΝΟ). Ενώ συνασπισμός υπό τις ΗΠΑ διεμήνυσε στους Χούθι να «σταματήσουν αμέσως τις επιθέσεις τους» διότι σε διαφορετική περίπτωση θα υποστούν τις «συνέπειες».

Ο φούρναρης που ήθελε να ανακουφίσει τα παιδιά

Στη Λωρίδα της Γάζας, ο ισραηλινός στρατός συνέχισε τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς, ειδικά στην πόλη Χαν Γιούνις (νότια) και στη Ντέιρ αλ Μπάλα (κεντρικά), όπου το υπουργείο Υγείας της Χαμάς έκανε λόγο για νεκρούς.

Η Χαμάς —κίνημα που το Ισραήλ, η ΕΕ και οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν «τρομοκρατική» οργάνωση— εξακολουθεί να διατηρεί «πάντα μεγάλες δυνατότητες στη Γάζα», δήλωσε στην Ουάσιγκτον ο εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας, ο Τζον Κέρμπι.

«Θεωρούμε ότι ο στόχος να μειωθούν και να καταστραφούν οι δυνατότητες της Χαμάς να διαπράττει επιθέσεις στο Ισραήλ είναι στόχος απόλυτα επιτεύξιμος για τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Μπορεί να γίνει, από στρατιωτική σκοπιά. Μπορεί όμως να εξαλειφθεί η ιδεολογία της; Όχι. Και μπορεί να αφανιστεί η οργάνωση αυτή; Πιθανόν όχι», συμπλήρωσε.

Πέρα από τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς και τις χερσαίες επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού, οι Γαζαίοι αντιμετωπίζουν επίσης μεγάλες ελλείψεις τροφίμων, νερού, καυσίμων και φαρμάκων, την ώρα που η ανθρωπιστική βοήθεια συνεχίζει να φθάνει με το σταγονόμετρο παρά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ο Χαζέμ αλ Νάτζερ Αμπού Άχμεντ, αρτοποιός, αποφάσισε έτσι να φτιάχνει φτηνά μπισκότα για να «ανακουφίζονται» τα παιδιά στο χωριό του, στο αλ Μουσάνταρ.

«Τα περισσότερα αρτοποιεία βομβαρδίστηκαν (...), οι τιμές των βασικών ειδών διατροφής παραμένουν πολύ υψηλές και μας λείπουν τα πάντα. Είχαμε λοιπόν αυτή την ιδέα μαζί με γείτονες για να ανακουφίσουμε τον πληθυσμό και τα παιδιά μας», εξηγεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.