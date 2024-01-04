Η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε σήμερα Πέμπτη την ευθύνη για τις δύο εκρήξεις που είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 84 άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες στο Κερμάν του Ιράν.

Στο Κερμάν πραγματοποιούνταν τελετή στη μνήμη του διοικητή Κασέμ Σουλεϊμανί, ο οποίος σκοτώθηκε από ένα αμερικανικό drone το 2020.

Η τζιχαντιστική οργάνωση ανήρτησε ανακοίνωση στους λογαριασμούς της στο Telegram.

Μέσω των λογαριασμών της στο Telegram, η τζιχαντιστική οργάνωση ανέφερε πως δύο από τα μέλη της «πυροδότησαν τη ζώνη τους με εκρηκτικά» εν μέσω «μιας μεγάλης συγκέντρωσης "αποστατών", κοντά στον τάφο του ηγέτη τους "Κάσεμ Σολεϊμανί" χθες, στο Κερμάν, στο νότιο Ιράν».

Το αυτοαποκαλούμενο Ισλαμικό Κράτος ενέταξε αυτήν την επιχείρηση στο πλαίσιο μιας εκστρατείας την οποία ονόμασε «Σκοτώστε τους παντού όπου τους βρείτε», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Λίγα λεπτά πριν από την ανάληψη της ευθύνης, η τζιχαντιστική οργάνωση δημοσίευσε ένα ηχογραφημένο μήνυμα με τη φωνή του εκπροσώπου της, όπου επιβεβαίωνε πως αυτή η εκστρατεία διεξήχθη «ως στήριξη στους μουσουλμάνους όπου κι αν βρίσκονται, ιδίως στην Παλαιστίνη».

Μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας κατά μήκος των συνόρων του με το Αφγανιστάν και το Πακιστάν δήλωσε ότι λαμβάνει το Ιράν, σε μία πρώτη ένδειξη ότι υποπτευόταν πως η επίθεση της Τετάρτης ήταν έργο του Ισλαμικού Κράτους.

Το κλείσιμο των συνόρων υποδηλώνει ότι το Ιράν πιστεύει ότι η επίθεση μπορεί να ξεκίνησε από το Ισλαμικό Κράτος - Επαρχία Χορασάν, μια σουνιτική ομάδα που δρα κυρίως στο Αφγανιστάν και κατηγορεί τον Σουλεϊμανί ότι προκάλεσε μεγάλες ζημιές στο Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και τη Συρία.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.