Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Αντονι Μπλίνκεν θα επισκεφθεί την Τουρκία το Σάββατο για να συζητήσει τις εξελίξεις στο Μεσανατολικό και τον πόλεμο στη Γάζα, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Τούρκος ομόλογός του, Χακάν Φιντάν

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI GELİYOR



Bakan Fidan: Blinken Cumartesi misafirim olarak Türkiye'ye gelecekhttps://t.co/xuKhrtPiaQ



Foto: AA pic.twitter.com/EagfTE5gvD January 3, 2024

Η επίσκεψη Μπλίνκεν πραγματοποιείται λίγες ημέρες αφού το τουρκικό κοινοβούλιο προώθησε την υποψηφιότητα της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ την περασμένη εβδομάδα.

«Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Άγκυρα το ερχόμενο Σάββατο για να συζητήσει διμερή και περιφερειακά ζητήματα», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.

