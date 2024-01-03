Λογαριασμός
Μεσανατολικό: Το Σάββατο στην Τουρκία ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Άντονι Μπλίνκεν

Η επίσκεψη Μπλίνκεν πραγματοποιείται λίγες ημέρες  αφού το τουρκικό κοινοβούλιο προώθησε την υποψηφιότητα της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ την περασμένη εβδομάδα

μπλινκεν φινταν

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Αντονι Μπλίνκεν θα επισκεφθεί την Τουρκία το Σάββατο για να συζητήσει τις εξελίξεις στο Μεσανατολικό και τον πόλεμο στη Γάζα, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Τούρκος ομόλογός του, Χακάν Φιντάν 

«Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Άγκυρα το ερχόμενο Σάββατο για να συζητήσει διμερή και περιφερειακά ζητήματα», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών. 

Πηγή: skai.gr

