Με την εξέταση του πρώτου μάρτυρα ξεκίνησε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο η δίκη των υπευθύνων του οίκου ευγηρίας στη Θεσσαλονίκη, όπου τον Αύγουστο του 2020 είχε εκδηλωθεί συρροή κρουσμάτων της Covid-19, με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους 28 ηλικιωμένοι από επιπλοκές συνδεόμενες με τον κορωνοϊό.

Στο εδώλιο του δικαστηρίου κάθονται οι δύο διευθύνοντες σύμβουλοι του οίκου ευγηρίας (αδέλφια), ο πρώτος ως υπεύθυνος σε επιστημονικά θέματα και η δεύτερη ως υπεύθυνη για διοικητικά ζητήματα.

Πριν από την έναρξη της διαδικασίας οι κατηγορούμενοι κλήθηκαν να τοποθετηθούν επί της κατηγορίας που τούς αποδίδεται -αυτή της παραβίασης μέτρων για την πρόληψη ασθενειών που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων- την οποία αρνήθηκαν και οι δύο. Είχαν προηγηθεί ενστάσεις από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης, οι οποίες αφορούσαν την αποβολή των δικηγόρων της πολιτικής αγωγής, που ωστόσο απορρίφθηκαν στο σύνολό τους.

Ως πρώτος μάρτυρας εξετάστηκε ο γιος ηλικιωμένης, η οποία νόησε (χωρίς συμπτώματα) και νοσηλεύθηκε για δύο εβδομάδες στο «Γ. Παπανικολάου» προτού επιστρέψει στο γηροκομείο, όπου εξακολουθεί να φιλοξενείται μέχρι σήμερα. Επικαλούμενος την επικοινωνία που είχε το διάστημα της πανδημίας με την 67χρονη (σήμερα) μητέρα του, ανέφερε πως δεν τού μετέφερε κάποια παράπονα ως προς τα μέτρα που τηρούνταν ή για τις συνθήκες υγιεινής. «Δεν ανησυχούσε- η μητέρα μου ένιωθε και νιώθει τη μονάδα σαν σπίτι της, αυτό έλεγε κι όταν ήταν στο νοσοκομείο. Διεξάγονταν προληπτικά τεστ (για τον κορονοϊό), αλλά δεν ξέρω με τι συχνότητα», ανέφερε -μεταξύ άλλων- ο γιος της 67χρονης. Ο κατάλογος του κατηγορητηρίου περιλαμβάνει περισσότερους από 70 μάρτυρες, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι συγγενείς των ηλικιωμένων.

Το βούλευμα με το οποίο παραπέμφθηκαν να δικαστούν οι δύο κατηγορούμενοι στηρίζεται στα συμπεράσματα έρευνας που διενήργησαν επιθεωρητές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, την οποία προκάλεσε εισαγγελική έρευνα.

Μεταξύ άλλων διαπιστώθηκε -κατά το παραπεμπτικό βούλευμα- σειρά παραβιάσεων των μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του κορονοϊού, όπως υπεράριθμοι περιθαλπόμενοι (156 αντί για 88), μη τήρηση των αποστάσεων στα δωμάτια φιλοξενίας των ηλικιωμένων και στους κοινόχρηστους χώρους, μη διενέργεια προληπτικών τεστ μοριακής ανίχνευσης του ιού για την έγκαιρη ανίχνευση κρουσμάτων κ.ά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

