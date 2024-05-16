Οι πρεσβευτές των κρατών μελών στην ΕΕ (Coreper) συμφώνησαν χθες, Τετάρτη, να επιβάλουν κυρώσεις «σε τέσσερα δίκτυα προπαγάνδας που συνδέονται με το Κρεμλίνο», ανακοίνωσε στο Χ η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Αξίες και τη Διαφάνεια Βέρα Γιούροβα.

Τα μέσα αυτά είναι τα Voice of Europe, RIA Novosti, Izvestija και Rossiyskaya Gazeta.

Σύμφωνα με την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Γιούροβα, τα κράτη-μέλη αποφάσισαν επίσης να απαγορεύσουν τη ρωσική χρηματοδότηση μέσων ενημέρωσης της ΕΕ, ΜΚΟ και πολιτικών κομμάτων.

Ευρωπαϊκή πηγή επιβεβαίωσε στο ΑΜΠΕ ότι οι κυρώσεις στα τέσσερα ρωσικά μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν εγκριθεί από το Coreper και είναι μέρος του 14ου πακέτου κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας, το οποίο συνολικά βρίσκεται ακόμα υπό επεξεργασία.

Σημειώνεται ότι το δίκτυο «Voice of Europe", με έδρα την Πράγα, έχει βρεθεί από τον περασμένο Μάρτιο στο επίκεντρο των ερευνών για παρέμβαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από τις ευρωεκλογές, έπειτα από καταγγελίες των υπηρεσιών πληροφοριών της Τσεχίας ότι χρηματοδοτείται από τη Μόσχα για τη διάδοση ρωσικής προπαγάνδας στην Ευρώπη.

Σχεδόν από την αρχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η ΕΕ η οποία στοχεύει στη ρωσική μηχανή προπαγάνδας και παραπληροφόρησης, έχει ήδη απαγορεύσει τη μετάδοση αρκετών ρωσικών μέσων ενημέρωσης στις χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Russia Today.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

