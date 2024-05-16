Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Συγκλονίζει αυτόπτης μάρτυρας της εν ψυχρώ δολοφονίας της 40χρονης γυναίκας στο Μενίδι καθώς περιγράφει στον skai.gr τα δραματικά λεπτά όπου η κόρη του θύματος είδε τη μητέρα της αιμόφυρτη στη μέση του δρόμου.

«Έχουν σκοτώσει τη μαμά μου έχουν σκοτώσει τη μαμά μου φώναζε πάνω από το άψυχο σώμα της μητέρας της» ενώ με μια φωτογραφία που κράταγε ταυτοποίησαν οι αστυνομικοί την άτυχη γυναίκα.

Σύμφωνα με την αυτόπτη μάρτυρα η νεαρή κοπέλα είπε στους αστυνομικούς αλλά και σε τηλεφωνική κλήση που είχε πιθανόν με τον αδερφό της «Υπήρχε ενδοοικογενειακή βία, ίσως τη σκότωσε ο μπαμπάς μου. Τη βρήκε καθώς πήγαινε στη δουλειά της».

«Ήταν συντετριμμένη, δεν μπορούσαμε να της μιλήσουμε» λέει η μάρτυρας.

