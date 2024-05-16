Ρεπορτάζ Δημήτρης Κολιομιχάλης

Σε εξέλιξη είναι η πορεία υγειονομικών στο κέντρο της Αθήνας. Οι διαδηλωτές κατευθυνονται από την πλατεία Μαβίλη προς το υπουργείο Υγείας, στην Αριστοτέλους.

Κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη Βασ. Σοφίας προς τη Βουλή, τη Σταδίου, την Πανεπιστημίου τον άξονα Συγγρού - Βασ. Αμαλίας και τον καθοδικό άξονα Βασ. Κωνσταντίνου -Αρδηττού.

Αυξημένη παραμένει η κίνηση:

στην άνοδο Κηφισού από τους Αγίους Αναργύρους προς τη Νέα Κηφισιά, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος

στην Κηφισίας, στο ύψος του Χαλανδρίου

στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών - Κορίνθου στον Ασπρόπυργο, λόγω εργασιών

Πηγή: skai.gr

