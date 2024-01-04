Λογαριασμός
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επιβεβαίωσε την επίσκεψη Μπλίνκεν στην Ελλάδα - Βίντεο

Tην επίσκεψη του Αμερικανού ΥΠΕΞ Άντονι Μπλίνκεν επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ 

Blinken

Την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν στην Ελλάδα ανακοίνωσε επίσημα την Πέμπτη το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Tην επίσκεψη του Άντονι Μπλίνκεν επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων. 

O εκπρόσωπος Τύπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ανακοίνωσε πως ο Αμερικανός ΥΠΕΞ θα επισκεφθεί τη χώρα μας μετά την επίσκεψή του στην Τουρκία. 

«Αργότερα σήμερα ο υπουργός Μπλίνκεν θα ταξιδέψει για το 4ο ταξίδι του στη Μέση Ανατολή μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, καθώς και τις στάσεις του στην Ευρώπη. Στην περίοδο της επόμενης εβδομάδας ο υπουργός θα επισκεφθεί την Τουρκία, την Ελλάδα, την Ιορδανία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία, το Ισραήλ, τη Δυτική Όχθη και την Αίγυπτο για συναντήσεις με ξένους ομολόγους του και άλλους» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός αξιωματούχος. 

Ο κ. Μπλίνκεν αναμένεται, σύμφωνα με την ΕΡΤ, να συναντηθεί, το απόγευμα του Σαββάτου, στα Χανιά με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ στην ατζέντα θα βρίσκονται οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αλλά και το ενδιαφέρον της Αθήνας για τα αμερικανικά μαχητικά F-35.

