Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σκύλος κολυμπούσε μεσοπέλαγα - Τον διέσωσε άνδρας που έκανε καγιάκ - Δείτε βίντεο από τη διάσωση

Το ζώο ήταν εξαντλημένο και φαινόταν να χάνει τις δυνάμεις του

σκύλος

Έκπληκτος ένας άνδρας που είχε πάει για ψάρεμα με το καγιάκ, είδε ένα σκύλο να κολυμπά μεσοπέλαγα .

Το βίντεο κοινοποίησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο tiktok o ίδιος που έσωσε το σκυλί, ενώ  το κοινοποίησε στα social media η ομάδα Ζωόφιλη Δράση συγχαίροντας παράλληλα τον νεαρό για την πράξη του.

Αξίζει να σημειωθεί πως με νέο βίντεο του ο κ. Μυλωνάκης ενημέρωσε για την κατάσταση του σκύλου. Όπως είπε το πήγε το σκυλί στον κτηνίατρο και ήταν καλά, αν και ταλαιπωρημένο από το κολύμπι ενώ τόνισε ότι έφερε τσιπ και ότι οι ιδιοκτήτες του εντοπίστηκαν άμεσα.

@milonakis.kayak.fishing Διασωση σκυλου απο την θαλασσα😱😱 #fy #fypシ #mpesfypgamw #μπεσφοργιουγαμω #ψαρεμαελλαδα #ελλαδα #rescuedog #searescue #news #capcut ♬ πρωτότυπος ήχος - Milonakis kayak fishing
Πηγή: Cretalive.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: σκύλος Θάλασσα διάσωση ψαράς
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark