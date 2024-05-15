Έκπληκτος ένας άνδρας που είχε πάει για ψάρεμα με το καγιάκ, είδε ένα σκύλο να κολυμπά μεσοπέλαγα .



Το βίντεο κοινοποίησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο tiktok o ίδιος που έσωσε το σκυλί, ενώ το κοινοποίησε στα social media η ομάδα Ζωόφιλη Δράση συγχαίροντας παράλληλα τον νεαρό για την πράξη του.

Αξίζει να σημειωθεί πως με νέο βίντεο του ο κ. Μυλωνάκης ενημέρωσε για την κατάσταση του σκύλου. Όπως είπε το πήγε το σκυλί στον κτηνίατρο και ήταν καλά, αν και ταλαιπωρημένο από το κολύμπι ενώ τόνισε ότι έφερε τσιπ και ότι οι ιδιοκτήτες του εντοπίστηκαν άμεσα.

