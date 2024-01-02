Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να ταξιδέψει στο Ισραήλ ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, σύμφωνα με αξιωματούχο του State Department.
Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας προγραμμάτιζε να επισκεφθεί το Ισραήλ την τρέχουσα εβδομάδα, ωστόσο, σύμφωνα με τον αξιωματούχο, που έκανε δηλώσεις στους Times of Israel, ανέβαλε για λίγες ημέρες το ταξίδι του.
Δεμ διευκρινίστηκε αν η ολιγοήμερη αναβολή του ταξιδιού οφείλεται στην επίθεση των Ισραηλινών στη Βηρυτό, που προκάλεσε τον θάνατο του υπαρχηγού της Χαμάς.
