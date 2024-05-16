Ο Κυρ. Μητσοτάκης, μετά τη συνέντευξη του στο "Σαν Σήμερα" με τους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο, επισκέφτηκε και τον ΣΚΑΪ 100,3, όπου και συνομίλησε "στον αέρα" με τον Άρη Πορτοσάλτε, μεταξύ άλλων για το ζήτημα της οδικής ασφάλειας.

Αφού επανέλαβε ότι θα συμπεριληφθούν κάμερες στα φανάρια, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα "επιστρατευτεί" για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και η τεχνητή νοημοσύνη.

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι: "Θα χρειαστούμε πολύ περισσότερες κάμερες και συνεργαζόμαστε ήδη με χώρες που έχουν μεγάλη εμπειρία…Βεβαίως, (θα βάλουμε κάμερες στους φωτεινούς σηματοδότες) έχουμε μεγάλη εμπειρία σε ζητήματα διαχείρισης κυκλοφορίας."

Για την τεχνητή νοημοσύνη, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι η χώρα βρίσκεται σε διαδικασίες προκειμένου να την αξιοποιήσει για καλύτερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στην Αθήνα, συνδυαστικά με την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

"Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι μια τεράστια ευκαιρία για να κάνει η χώρα μας άλματα και να ξεπεράσει ενδεχομένως κάποιες χώρες. Δουλεύουμε αυτή τη στιγμή με μια σημαντική παγκόσμια εταιρία, για να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη για να εξορθολογήσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι φωτεινοί σηματοδότες στην Αθήνα. Δηλαδή, να έχουμε real time πληροφορίες για την κίνηση με ένα σύστημα, το οποίο - σε πρώτη φάση πιλοτικά - να μπορεί να μας βοηθήσει στη ροή της κυκλοφορίας. Πέρασε η εποχή που ένας τροχονόμος άνοιγε τον δρόμο γιατί μπορεί να ανοίξεις τον δρόμο εδώ και να σου δημιουργήσει πρόβλημα πιο κάτω."

Πηγή: skai.gr

