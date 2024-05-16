My style rocks: Υποψήφια ευρωβουλευτής – Δείτε το τρέιλερ

My style rocks

με την Κατερίνα Καραβάτου

Οι Ευρωεκλογές πλησιάζουν και το look που πρέπει να έχει μία υποψήφια Ευρωβουλευτής γίνεται πηγή έμπνευσης για τις διαγωνιζόμενες του My Style Rocks. Ποια είναι τα ζητήματα που θέλουν να φέρουν προς συζήτηση οι fashionistas στο πλαίσιο του concept που παρουσιάζουν; Πόσο κατάλληλα είναι τα outfits που έχουν δημιουργήσει για την περίσταση.

Η Νικολίνα φέρνει μία διαφορετική πρόταση εντάσσοντας σε αυτήν την τάση με τις γραβάτες και κερδίζει τις εντυπώσεις.

Η Μπι αποφασίζει να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των ζώων όμως το σύνολο που παρουσιάζει φαίνεται να υστερεί σε κάποια σημεία.

Η εμφάνιση της Σιμόν και η βαθμολογία που εισπράττει από τη Δήμητρα ανοίγει για ακόμα μία φορά τη μεταξύ τους αντιπαράθεση ενώ το look της Casablanca δίνει την αφορμή στην Έβελυν Καζαντζόγλου να μιλήσει για τη σημασία της χρωματολογίας σε εμφανίσεις αυτού του σκοπού.

Για ποιο λόγο η Δήμητρα ζητάει «συγγνώμη» μετά την πασαρέλα της;

