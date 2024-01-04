Ο ηγέτης των ανταρτών Χούθι της Υεμένης Αμπντούλ Μαλίκ αλ Χούθι απείλησε την Πέμπτη ότι η αμερικανική επιθετικότητα κατά των δυνάμεών του στην Ερυθρά Θάλασσα δεν θα μείνει ατιμώρητη.



Η απειλή περιλαμβανόταν σε ένα μήνυμα που απεύθυνε ο ηγέτης των Χούθι προς τους υποστηρικτές του, καλώντας τους να συγκεντρωθούν την Παρασκευή στην πρωτεύουσα της Υεμένης, τη Σαναά και σε πολλές επαρχίες, σε ένδειξη αλληλεγγύης στους Παλαιστινίους της Γάζας.



Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε σε ανακοίνωσή της την Κυριακή ότι επιτέθηκε και βύθισε τρία σκάφη που ανήκαν στους Χούθι και ότι σκότωσε τα πληρώματά τους αφότου έβαλλαν εναντίον πλοίου και ελικοπτέρων του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.



«Η αμερικανοσιωνιστική αλαζονεία διέπραξε την ανοησία της στοχοποιώντας μια ομάδα ηρώων των ναυτικών μας δυνάμεων ενώ εκτελούσαν την ιερή αποστολή τους στην Ερυθρά Θάλασσα με δόλιο και επιθετικό τρόπο», δήλωσε την Πέμπτη ο Αλ Χούθι. «Εκατομμύρια θα διαδηλώσουν αύριο για να ανακοινώσουν σε ολόκληρο τον κόσμο ότι ο λαός μας δεν υποχωρεί από τη στάση του που βασίζεται στην πίστη και δεν σκύβει στους αλαζόνες».



Θέλοντας να δείξουν αλληλεγγύη στους Παλαιστίνιους της Γάζας για τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις οι Χούθι στοχεύουν με πυραύλους και drones φορτηγά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα που ανήκουν σε ισραηλινές εταιρείες ή πλοία που μεταφέρουν αγαθά από και προς το Ισραήλ.

Δώδεκα έθνη, υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, προειδοποίησαν από κοινού την Τετάρτη τους Χούθι για «απροσδιόριστες συνέπειες», εκτός εάν σταματήσουν τις επιθέσεις σε πλοία της Ερυθράς Θάλασσας.

«Ας είναι τώρα σαφές το μήνυμά μας: ζητούμε τον άμεσο τερματισμό αυτών των παράνομων επιθέσεων και την απελευθέρωση των παράνομα κατασχεμένων πλοίων και πληρωμάτων», αναφέρει η κοινή δήλωση - τελεσίγραφο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Λευκό Οίκο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.