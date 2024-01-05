Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ παρουσίασε χθες Πέμπτη το βράδυ το περίγραμμα του αρχικού σχεδίου του για την «επόμενη ημέρα», μετά τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο προβλέπει πως δεν θα υπάρχει «ούτε η Χαμάς», ούτε «ισραηλινή πολιτική διοίκηση» στον παλαιστινιακό θύλακο.

Αποκάλυψε τις αδρές γραμμές αυτού του σχεδίου στον Τύπο προτού το υποβάλει στην κυβέρνηση πολέμου υπό τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, η οποία διχάζεται τις τελευταίες ημέρες για την πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί στον πόλεμο με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007.

Η αποκάλυψη του σχεδίου Γκάλαντ έγινε την παραμονή νέας περιοδείας στη Μέση Ανατολή του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν με σκοπό κυρίως την αποτροπή του σεναρίου εξάπλωσης του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς.

Κατά το σχέδιο, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας «θα συνεχιστούν» ως την «επιστροφή των ομήρων», ως την «καταστροφή των στρατιωτικών και κυβερνητικών δυνατοτήτων της Χαμάς» και ως την «εξάλειψη των στρατιωτικών απειλών».

Κατόπιν θα αρχίσει νέα φάση, η «επόμενη ημέρα» του πολέμου, κατά την οποία «η Χαμάς δεν θα ελέγχει τη Γάζα», ορίζει το σχέδιο, που ακόμη δεν έχει σφραγίδα κυβερνητικής έγκρισης.

Ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ πρότεινε τη Δευτέρα να επιστρέψουν εβραίοι έποικοι στη Λωρίδα της Γάζας μετά τον πόλεμο και να «ενθαρρυνθεί» ο παλαιστινιακός πληθυσμός να «μεταναστεύσει», έπειτα από παρόμοια πρόταση του άλλου ακροδεξιού υπουργού της κυβέρνησης Νετανιάχου, του Μπεζαλέλ Σμότριτς (Οικονομικών). Οι δηλώσεις των δυο υπουργών προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις διεθνώς.

«Δεν θα υπάρξει ισραηλινή πολιτική παρουσία στη Λωρίδα της Γάζας μετά την επίτευξη των στόχων του πολέμου», είπε χθες ο κ. Γκάλαντ, προσθέτοντας πως ο ισραηλινός στρατός θα διατηρήσει πάντως «ελευθερία δράσης» στον θύλακο για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε «απειλής».

«Οι κάτοικοι της Γάζας είναι Παλαιστίνιοι. Κατά συνέπεια παλαιστινιακές οντότητες θα αναλάβουν (τη διακυβέρνηση), υπό τον όρο πως δεν θα υπάρχει καμιά εχθρική ενέργεια ή απειλή εναντίον του κράτους του Ισραήλ», είπε ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας χωρίς να ξεκαθαρίσει ποιος ακριβώς από τους Παλαιστίνιους αναμένει πως θα αναλάβει τη διακυβέρνηση του θυλάκου 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων.

Τις τελευταίες εβδομάδες, αναλυτές έχουν αναφερθεί σε διάφορα σενάρια, μεταξύ άλλων στην επιστροφή στη Λωρίδα της Γάζας μετά τον πόλεμο της Παλαιστινιακής Αρχής του Μαχμούντ Αμπάς, η έδρα της οποίας βρίσκεται στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Μολαταύτα, κατά πρόσφατη σφυγμομέτρηση του Παλαιστινιακού Κέντρου Πολιτικών Ερευνών και Δημοσκοπήσεων (PCPSR), ανεξάρτητου ινστιτούτου στη Ραμάλα, σχεδόν τα δύο τρίτα (το 64%) των Παλαιστινίων που ερωτήθηκαν σχετικά αναμένουν η Χαμάς να διατηρήσει τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας αφού τελειώσουν οι μάχες. Το 11% προβλέπει κυβέρνηση της Παλαιστινιακής Αρχής, χωρίς όμως τον Μαχμούντ Αμπάς, μόλις περί το 7% κυβέρνηση υπό αυτόν τον τελευταίο.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Financial Times, ο πρωθυπουργός της Παλαιστινιακής Αρχής, ο Μοχάμεντ Στάγεχ, συνηγόρησε υπέρ της εξεύρεσης «πολιτικής λύσης για το σύνολο της Παλαιστίνης», όχι μόνο για τη Λωρίδα της Γάζας.

Κάποιοι «συνεχίζουν να μιλούν για την ‘επόμενη ημέρα’, για την Παλαιστινιακή Αρχή που θα κυβερνήσει ξανά στη Γάζα», πάντως το Ισραήλ «θέλει να διαχωρίσει πολιτικά τη Λωρίδα της Γάζας από τη Δυτική ΄Όχθη», δήλωσε.

Και πρόσθεσε: «Πρέπει να δούμε το χρονοδιάγραμμα και να διαγράψουμε το 2024 (...) Δεν νομίζω πως το Ισραήλ θα εγκαταλείψει τη Γάζα πολύ σύντομα, πιστεύω μάλλον πως το Ισραήλ θα δημιουργήσει δική του πολιτική διοίκηση που θα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση του στρατού κατοχής. Κατά συνέπεια, το ζήτημα της ‘επόμενης ημέρας’ δεν είναι σαφές» επί του παρόντος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

