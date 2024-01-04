Τρεις Ισραηλινοί που φέρονταν ως αγνοούμενοι από τις 7 Οκτωβρίου κρατούνται όμηροι στη Γάζα

Τρεις Ισραηλινοί που φέρονταν ως αγνοούμενοι μετά την επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου κρατούνται όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα ο ισραηλινός στρατός.

«Τρεις πολίτες που φέρονταν ως αγνοούμενοι μέχρι τώρα, ταυτοποιήθηκαν ως όμηροι και οι οικογένειές τους ενημερώθηκαν σχετικά», διευκρίνισε ο εκπρόσωπος του στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι.

Η ανακοίνωση αυτή αυξάνει σε 132 τον αριθμό των ανθρώπων που συνεχίζουν να κρατούνται όμηροι στη Γάζα από την 7η Οκτωβρίου, σύμφωνα με στοιχεία των ισραηλινών αρχών.

Η επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ προκάλεσε τον θάνατο σχεδόν 1.140 ανθρώπων στο Ισραήλ, στην πλειονότητά τους πολίτες, ενώ σχεδόν 250 άνθρωποι απήχθησαν και μεταφέρθηκαν στη Γάζα, εκ των οποίων περίπου 100 αφέθηκαν ελεύθεροι κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας στα τέλη Νοεμβρίου.

Το Ισραήλ ορκίστηκε να "καταστρέψει" το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα εν είδει αντιποίνων και μετά την έναρξη των εχθροπραξιών, 22.438 άνθρωποι, κυρίως γυναίκες, έφηβοι και μικρά παιδιά, έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα η Χαμάς.

Πηγή: skai.gr

