Σεισμός στην Ιαπωνία: 92 νεκροί, 242 αγνοούμενοι σύμφωνα με νεότερο απολογισμό

Τουλάχιστον 242 άνθρωποι συνεχίζουν να θεωρούνται αγνοούμενοι σήμερα στην κεντρική Ιαπωνία, σχεδόν τέσσερα 24ωρα μετά τον καταστροφικό σεισμό που την έπληξε την Πρωτοχρονιά, κατά νεότερο επίσημο απολογισμό των αρχών στη νομαρχία Ισικάουα.

Οι αρχές του νομού ανέβασαν εξάλλου τον απολογισμό των θυμάτων στους 92 νεκρούς.

Αναμένεται να γίνει ακόμα βαρύτερος, καθώς συνεργεία έρευνας και διάσωσης συνεχίζουν να ψάχνουν στα συντρίμμια.

Ο σεισμός 7,5 βαθμών, που έγινε αισθητός ως την πρωτεύουσα Τόκιο, πάνω από 300 χιλιόμετρα μακριά σε ευθεία γραμμή, έπληξε σκληρά τη χερσόνησο Νότο, στον νομό Ισικάουα, στενή λωρίδα γης που εκτείνεται εκατό χιλιόμετρα στη θάλασσα της Ιαπωνίας. Προκάλεσε καταρρεύσεις δεκάδων κτιρίων και κατέστρεψε πολλούς δρόμους.

Ο πρωθυπουργός Φουμίο Κισίντα χαρακτήρισε χθες Πέμπτη τον σεισμό «τη σοβαρότερη καταστροφή» της περιόδου Λέιουα, που άρχισε το 2019, όταν ανέβηκε στον θρόνο ο σημερινός αυτοκράτορας.

Το παράθυρο των 72 ωρών, που θεωρείται το πιο κρίσιμο για να βρεθούν επιζήσαντες αφού σημειωθεί φυσική καταστροφή, έκλεισε χθες Πέμπτη και ο κυβερνήτης στην Ισικάουα Χιρόσι Χάσε τόνισε πως φοβάται ότι «το ποσοστό επιβίωσης των ανθρώπων που χρειάζονται διάσωση θα πέσει κατακόρυφα».

Το λιμάνι Ουατζίμα, στη χερσόνησο Νότο, συγκαταλέγεται στις πόλεις που υπέστησαν τα πιο σκληρά χτυπήματα. Συνεχίζει να σκεπάζει τα πάντα στυφή οσμή, καθώς εξακολουθούν να υψώνονται καπνοί, όχι πια πυκνοί, εξαιτίας της γιγαντιαίας πυρκαγιάς που σάρωσε εκατοντάδες κτίρια μετά τον σεισμό.

Οι σκηνές στην πόλη είναι αποκαρδιωτικές: απανθρακωμένα οχήματα, κατεστραμμένα κτίρια, πεσμένοι στύλοι...

Η Ιαπωνία, πάνω στον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού Ωκεανού, συγκαταλέγεται στις χώρες όπου καταγράφονται πολλές από τις ισχυρότερες σεισμικές δονήσεις σε όλη την υφήλιο.

Η χώρα παραμένει στοιχειωμένη από τον τρομακτικό σεισμό 9 βαθμών και το γιγαντιαίο τσουνάμι του Μαρτίου του 2011 στις βορειοανατολικές ακτές της χώρας, τριπλή καταστροφή που άφησε πίσω κάπου 20.000 νεκρούς και αγνοούμενους.

Εκείνος ο σεισμός και το τσουνάμι που γέννησε προκάλεσαν το πυρηνικό δυστύχημα στη Φουκουσίμα, που θεωρείται το χειρότερο στην παγκόσμια ιστορία έπειτα από αυτό του Τσερνόμπιλ (στη σημερινή Ουκρανία) το 1986.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

