Επικριτικός απέναντι στην πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα-Ντάφκοβα εμφανίζεται ο αρμόδιος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) για θέματα Δυτικών Βαλκανίων Γιόζιπ Γιουράτοβιτς, ο οποίος, σε αποκλειστική συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, εκτιμά ότι η αναζωπύρωση του ζητήματος της ονομασίας θα ζημιώσει την ενταξιακή προοπτική της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κ. Γιουράτοβιτς υπογραμμίζει ότι η Συμφωνία των Πρεσπών εξακολουθεί να ισχύει, όπως ισχύει και η αλλαγή που έχει γίνει στο Σύνταγμα της Βόρειας Μακεδονίας.

«Είναι ασφαλώς πολιτική ελευθερία της προέδρου, αν και προσωπικά δεν το θεωρώ καλό, καθώς έχει γίνει η συνταγματική αλλαγή και υπήρξε συμφωνία με την Ελλάδα για το όνομα. Θεωρώ ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη διαδικασία ένταξης της Βόρειας Μακεδονίας στην ΕΕ, αλλά νομίζω ότι αυτή η ενέργεια (ενν. της προέδρου της Βόρειας Μακεδονίας) θα είναι μάλλον επιζήμια, και σίγουρα δεν βοηθάει την Βόρεια Μακεδονία στον δρόμο προς την ΕΕ», δηλώνει χαρακτηριστικά το στέλεχος των Σοσιαλδημοκρατών στο ΑΠΕ, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι η πρόεδρος της χώρας «μπορεί ρητορικά να λέει ό,τι θέλει, αλλά υπάρχει αλλαγή στο Σύνταγμα και το όνομα είναι ξεκάθαρα Βόρεια Μακεδονία».

Αναφερόμενος στην επίδραση που μπορεί να έχουν οι ενέργειες της νέας ηγεσίας της Βόρειας Μακεδονίας στην ενταξιακή της προοπτική, ο κ. Γιουράτοβιτς εκφράζει την πεποίθηση ότι «η Ελλάδα, ως μια ώριμη και σταθερή δημοκρατία, δεν θα απαντήσει σε τέτοιες προκλήσεις, αλλά θα ενεργήσει ρεαλιστικά, διότι η ενταξιακή διαδικασία και η ταχεία ένταξη ολόκληρης της περιοχής στην ΕΕ, είτε πρόκειται για την Βόρεια Μακεδονία είτε για την Αλβανία είτε αργότερα για την Σερβία και όλα τα Δυτικά Βαλκάνια, θα ήταν μόνο προς όφελός της».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν η γερμανική κυβέρνηση θα πρέπει να αναλάβει κάποιον ρόλο στη συγκεκριμένη φάση, ενδεχομένως επικοινωνώντας απευθείας με τη νεοεκλεγείσα κυβέρνηση στα Σκόπια, ο Γιόζιπ Γιουράτοβιτς, με καταγωγή ο ίδιος από την Κροατία, κάνει λόγο για σημαντικές επιτυχίες της «Διαδικασίας του Βερολίνου» στην περιοχή και για σοβαρές προσπάθειες οικονομικής συνεργασίας. «Όταν όμως πρόκειται για κοινωνικοπολιτικά ζητήματα, σίγουρα θα έχουμε συζητήσεις ως προς αυτό με τη Βόρεια Μακεδονία και θα εκφράσουμε ξεκάθαρα τις απόψεις και τις προσδοκίες μας», επισημαίνει και ζητά ταυτόχρονα «πολύ μεγαλύτερη δέσμευση» από την Ευρωπαϊκή Ένωση για ολόκληρη την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων.

Στο ίδιο πνεύμα, το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας την περασμένη Δευτέρα σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ, τόνισε ότι «η Βόρεια Μακεδονία δεσμεύεται κατά το Διεθνές Δίκαιο από την Συμφωνία των Πρεσπών», επισημαίνοντας ακόμη ότι «είναι σημαντικό η Βόρεια Μακεδονία να συνεχίσει την πορεία της προς την Ε.Ε. και να εφαρμόσει τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις».



