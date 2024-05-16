Με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης την καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Όπως επεσήμανε, για την Ελλάδα στις εαρινές οικονομικές της προβλέψεις η Κομισιόν αναμένει ανάπτυξη 2,2% το 2024 και 2,3% το 2025, η οποία είναι σημαντικά υψηλότερη από το μέσο όρο της Ευρωζώνης (0,8% και 1,4% αντίστοιχα) αν και χαμηλότερη από τις προβλέψεις του ΥΠΕΘΟ (2,5% και 2,6%).

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης έκανε ειδική αναφορά και στις προβλέψεις της Επιτροπής για τις επενδύσεις στη χώρα μας, οι οποίες θα γνωρίσουν αύξηση σχεδόν 7% το 2024, πράγμα που σημαίνει ότι η Ελλάδα θα φιγουράρει στην 1η θέση με διαφορά όσον αφορά τον ρυθμό αύξησης επενδύσεων για τα έτη 2024 και 2025.

«Οι εξαγωγές αγαθών θα αυξηθούν με υπερτετραπλάσιο ρυθμό 4,2%, ενώ η μείωση ανεργίας αναμένεται στο 10,3% το 2024 και 9,7% το 2025», σημείωσε, ενώ επανέλαβε και τη δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη για κατώτατο μισθό στα €950 έως το τέλος της τετραετίας.

Ως προς το μέτωπο της ακρίβειας, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, παρατηρείται σταδιακή συγκράτηση τιμών σε προϊόντα σούπερ μάρκετ τον Απρίλιο του 2024.

«Οι μεγαλύτερες μειώσεις τιμών της τάξης του 4,57% καταγράφονται στις βρεφικές και παιδικές τροφές και ακολουθούν, χαρτικά, πάνες, απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού, βούτυρα, αυγά, αλλά και γαλακτοκομικά. Μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται σε αναψυκτικά, μπισκότα, σοκολάτες και ζαχαρώδη, αλκοολούχα ποτά, έτοιμα γεύματα, ξηρούς καρπούς και σνακ, αυξήσεις οι οποίες οφείλονται -κατά κύριο λόγο- στις διεθνείς τιμές πρώτων υλών και κυρίως τις τιμές της ζάχαρης και του κακάο», ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ολοκλήρωσε την εισαγωγική του τοποθέτηση, τονίζοντας:

«Αύριο, στις 10:00 ο πρωθυπουργός θα παρευρεθεί στην παρουσίαση τoυ «Ψηφιακού Σχολείου» από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Βέροια, στο ημερήσιο Γυμνάσιο με λυκειακές τάξεις Ριζωμάτων».

«Ακατανόητο που ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει τόσο πολύ να ψηφιστούν τώρα τα μνημόνια με τη Βόρεια Μακεδονία - Σηκώνουμε τα χέρια ψηλά»

Σε ερώτηση για τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με τη Βόρεια Μακεδονία, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε σε υψηλούς τόνους, κατηγορώντας σφοδρά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Πραγματικά σηκώνουμε τα χέρια ψηλά! Η επιλογή αυτή του ΣΥΡΙΖΑ είναι εντελώς ακατανόητη, από τη στιγμή μάλιστα που η πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας δεν αποδέχεται και δεν τηρεί καν τον βασικό όρο της Συμφωνίας των Πρεσπών. Φανταστείτε μόνο εμείς ως Ελλάδα να είχαμε κάνει τα πάντα και η άλλη πλευρά να φερόταν όπως τώρα. Επομένως, μπορείτε να καταλάβετε πόσο δικαιώνεται η ελληνική κυβέρνηση στο να μη βιαστεί να ψηφίσει τα τρία μνημόνια συνεργασίας με τη Βόρεια Μακεδονία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.