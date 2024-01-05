Ζάμπια: Η επιστροφή στο σχολείο αναβάλλεται εξαιτίας της χολέρας

Η κυβέρνηση στη Ζάμπια ανακοίνωσε χθες Πέμπτη πως αναβάλλεται για τρεις εβδομάδες η επιστροφή των παιδιών στα σχολεία, που προβλεπόταν να γίνει τη Δευτέρα 8η Ιανουαρίου, εξαιτίας επιδημίας χολέρας που μαίνεται από τον Οκτώβριο στο κράτος του νότιου τμήματος της Αφρικής κι έχει στοιχίσει τη ζωή σε 150 ανθρώπους.

«Τα δημόσια και τα ιδιωτικά σχολεία θα παραμείνουν κλειστά για τρεις επιπλέον εβδομάδες μετά την ημερομηνία που προβλεπόταν επίσημα το άνοιγμά τους, την 8η Ιανουαρίου. Τα σχολεία θα ξανανοίξουν την 29η Ιανουαρίου», δήλωσε ο υπουργός Παιδείας Ντάγκλας Σιακαλίμα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Η χώρα γνωρίζει τελευταία αύξηση των κρουσμάτων χολέρας και των θανάτων», εξήγησε.

Σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς της κυβέρνησης στη Λουζάκα, έχουν καταγραφεί πάνω από 4.000 κρούσματα και έχουν επέλθει 150 θάνατοι, με άλλα λόγια ο δείκτης θνητότητας ανέρχεται στο 3,7%.

Κατά τα επίσημα δεδομένα, τις προηγούμενες 24 ώρες επιβεβαιώθηκαν τουλάχιστον 342 νέα κρούσματα και διαπιστώθηκαν 23 θάνατοι.

Οι αρχές της Ζάμπιας ανακοίνωσαν στα τέλη του Δεκεμβρίου πως ενισχύουν την εκστρατεία κατά της επιδημίας, ειδικά με τη διανομή χλωρίου για να απολυμανθούν μολυσμένα νερά.

Η χολέρα βρίσκεται σε φάση αναζωπύρωσης στην Αφρική, προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Η ασθένεια, που προκαλεί το βακτήριο της χολέρας, έπειτα από βραχεία περίοδο επώασης, που κυμαίνεται από δύο ως πέντε ημέρες, προκαλεί οξεία διάρροια, εμετούς, αφυδάτωση του σώματος και —αν δεν χορηγηθεί άμεσα θεραπεία— τον θάνατο μέσα ακόμα και σε μερικές ώρες. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για τα μικρά παιδιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

