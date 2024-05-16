Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ η μεγάλη δημοσκόπηση της PULSE

Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σία Κοσιώνη η μεγάλη δημοσκόπηση του ΣΚΑΪ και της PULSE τρεις εβδομάδες πριν τις ευρωεκλογές.

Με ποια κριτήρια θα ψηφίσουν οι πολίτες στις κάλπες της 9ης Ιουνίου;

Πώς αξιολογούν κυβέρνηση και αντιπολίτευση;

Και η πρόθεση ψήφου. Ποιος βρίσκεται στη δεύτερη και τρίτη θέση και πόσα κόμματα περνούν τον πήχη του 3%.

Απόψε, στις ειδήσεις του ΣΚΑΪ, με τη Σία Κοσιώνη στις 19.50

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.