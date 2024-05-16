Λογαριασμός
Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ η μεγάλη δημοσκόπηση της PULSE

Με τη Σία Κοσιώνη στις 19:50

Κοσιώνη

Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σία Κοσιώνη η μεγάλη δημοσκόπηση του ΣΚΑΪ και της PULSE τρεις εβδομάδες πριν τις ευρωεκλογές.

  • Με ποια κριτήρια θα ψηφίσουν οι πολίτες στις κάλπες της 9ης Ιουνίου;
  • Πώς αξιολογούν κυβέρνηση και αντιπολίτευση;
  • Και η πρόθεση ψήφου. Ποιος βρίσκεται στη δεύτερη και τρίτη θέση και πόσα κόμματα περνούν τον πήχη του 3%.

Απόψε, στις ειδήσεις του ΣΚΑΪ, με τη Σία Κοσιώνη στις 19.50

