Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ η μεγάλη δημοσκόπηση της PULSE

Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σία Κοσιώνη η μεγάλη δημοσκόπηση του ΣΚΑΪ και της PULSE τρεις εβδομάδες πριν τις ευρωεκλογές.
- Με ποια κριτήρια θα ψηφίσουν οι πολίτες στις κάλπες της 9ης Ιουνίου;
- Πώς αξιολογούν κυβέρνηση και αντιπολίτευση;
- Και η πρόθεση ψήφου. Ποιος βρίσκεται στη δεύτερη και τρίτη θέση και πόσα κόμματα περνούν τον πήχη του 3%.
Απόψε, στις ειδήσεις του ΣΚΑΪ, με τη Σία Κοσιώνη στις 19.50
Πηγή: skai.gr
- Αυστηρό μήνυμα των Γερμανών Σοσιαλδημοκρατών στη Σιλιάνοφσκα: Η Συμφωνία των Πρεσπών ισχύει, όπως και η αλλαγή στο Σύνταγμα
- Κυρανάκης στον ΣΚΑΪ: Δέσμευση του πρωθυπουργού ότι το 2025 η Ελλάδα θα έχει Κτηματολόγιο στο 100%
- ΣΥΡΙΖΑ για τη νέα υπόθεση γυναικοκτονίας: Η κυβέρνηση να πάρει μέτρα για την ανάδειξη της κοινωνικής διάστασης του προβλήματος
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.