Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ παραμένει αποφασισμένο να στείλει στρατό κάνοντας χερσαία έφοδο στη Ράφα, την πόλη στην νότια Λωρίδα της Γάζας, όπου περισσότεροι από ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιοι έχουν εκτοπιστεί, και ότι το Ισραήλ θα το πράξει αυτό με ή χωρίς την υποστήριξη των ΗΠΑ.

Ο Νετανιάχου τόνισε σε ανακοίνωσή του ότι είπε στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν κατά την επίσκεψή του στο Ισραήλ ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος να νικηθεί το ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς χωρίς να προχωρήσει ο ισραηλινός στρατός στη Ράφα.

«Και του είπα ότι ελπίζω ότι θα το κάνουμε με την υποστήριξη των ΗΠΑ, αλλά αν χρειαστεί - θα το κάνουμε μόνοι μας», τόνισε.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν συνομίλησε με τον ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, για περίπου 40 λεπτά όπως αναφέρει το Reuters.

Πριν από τη συνάντηση, ο Άντονι Μπλίνκεν είπε ότι θα πιέσει ώστε να υπάρξει περισσότερη ροή βοήθειας στη Γάζα και την αντιμετώπιση του αυξανόμενου χάσματος μεταξύ των δύο χωρών.

Μετά τις δηλώσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχουν η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Καμάλα Χάρις δήλωσε ότι δεν υπάρχει τρόπος να ξεφύγουν οι άμαχοι από την Ράφα, όπου ο Ισραηλινός πρωθυπουργός σχεδιάζει να στείλει στρατεύματα.

«Δεν έχουν πού να πάνε αυτοί οι άνθρωποι και να είναι ασφαλείς», είπε η Χάρις στους δημοσιογράφους καθώς αναχωρούσε για ένα ταξίδι στο Πουέρτο Ρίκο και τη Φλόριντα, σύμφωνα με το Reuters.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.