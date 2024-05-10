Αθρόα είναι η προσέλευση του κόσμου για να δει από κοντά και να φωτογραφηθεί δίπλα στο Κύπελο του Europa Conference League το οποίο από το πρωί βρίσκεται στην πλατεία Κοτζιά, στο κέντρο της Αθήνας.

Εξαιτίας της αυξημένης προσέλευσης το Κύπελο θα παραμείνει στην πλατεία Κοτζιά και το Σάββατο, 11 Μαΐου, έως τις 8 το βράδυ.

Όπως ανέφερε νωρίτερα ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, θα υπάρξει και σειρά εκδηλώσεων: «στις 28 και 29 Μαΐου στην πλατεία Κοτζιά θα στηθεί ένα γήπεδο 5x5, θα συμμετέχουν στις δράσεις μικρά παιδιά και οι Legends, οι πρωταθλητές του 2004 θα είναι μαζί μας. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό και σας περιμένουμε όλους εδώ για να δείτε το τρόπαιο».

Πηγή: skai.gr

