Ο Μπιλ Λι, κυβερνήτης της πολιτείας Τενεσί των ΗΠΑ υπέγραψε νομοθεσία που αποσκοπεί στην προστασία των τραγουδοποιών, των ερμηνευτών και άλλων επαγγελματιών της μουσικής βιομηχανίας από τους πιθανούς κινδύνους της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

Η κίνηση καθιστά την πολιτεία του Τενεσί, γνωστή ως γενέτειρα της κάντρι μουσικής και ως σημείο εκκίνησης για τους μουσικούς θρύλους, την πρώτη στις ΗΠΑ που θεσπίζει τέτοια μέτρα.

Οι υποστηρικτές, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Guardian λένε ότι στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι τα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης δεν θα μπορούν να αναπαράγουν τη φωνή ενός καλλιτέχνη χωρίς τη συγκατάθεσή του. Το νομοσχέδιο τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουλίου.

Tennessee becomes first US state to protect musicians from threat of AI https://t.co/YEVeKLmGVM — Guardian news (@guardiannews) March 22, 2024

«Απασχολούμε περισσότερους ανθρώπους στο Τενεσί στη μουσική βιομηχανία από οποιαδήποτε άλλη πολιτεία» είπε ο Λι στους δημοσιογράφους, χθες, λίγο μετά την υπογραφή του νομοσχεδίου. «Οι καλλιτέχνες έχουν πνευματική ιδιοκτησία. Έχουν χαρίσματα. Έχουν μια μοναδικότητα που είναι δική τους και μόνο δική τους, σίγουρα όχι Τεχνητή Νοημοσύνη» τόνισε.

Η αμερικανική πολιτεία είναι μία από τις τρεις, στις οποίες το όνομα, οι φωτογραφίες και η μορφή θεωρούνται δικαίωμα ιδιοκτησίας και όχι δικαίωμα δημοσιότητας.

Μένει να αποδειχθεί πόσο αποτελεσματική θα είναι η νομοθεσία για τους καλλιτέχνες που θέλουν να προστατεύσουν την τέχνη τους από την αντιγραφή και την αναπαραγωγή από την Τεχνητή Νοημοσύνη χωρίς την άδειά τους.

Πολλοί μουσικοί του Τενεσί λένε ότι δεν έχουν την πολυτέλεια να περιμένουν μια τέλεια λύση, επισημαίνοντας ότι οι απειλές της Τεχνητής Νοημοσύνης εμφανίζονται ήδη στα κινητά τους τηλέφωνα και στα στούντιο ηχογράφησης τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

