Χειροπέδες σε δύο ανήλικους που φωτογράφιζαν ζευγάρι με την εγγονή του για να διαφημίσουν ιστοσελίδα

Δύο ανήλικοι κατηγορούνται ότι φωτογράφισαν, παρά τη θέληση τους, ζευγάρι ηλικιωμένων με την εγγονή τους, την ώρα που κινούνταν πεζοί στην παραλιακή λεωφόρο Νίκης, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως καταγγέλθηκε, οι ίδιοι ανήλικοι (15 και 17,5 ετών), με καταγωγή από την Ουκρανία, εκτύπωσαν τη φωτογραφία, η οποία έφερε ένα QR code στο κάτω μέρος που παρέπεμπε σε σελίδα μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι νεαροί φαίνεται πως θέλησαν να διαφημίσουν την σελίδα τους.

Συνελήφθησαν, ωστόσο, για παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

