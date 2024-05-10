Θύμα απάτης με τη μέθοδο "phishing" έπεσε 59χρονος στο Ηράκλειο, ο οποίος είδε τον λογαριασμό του να αδειάζει, αφού άγνωστοι αφαίρεσαν το ποσό των 8.500 ευρώ.

Όπως κατήγγειλε ο ίδιος στην αστυνομία, την περασμένη Τετάρτη 8-5-2024 και ενώ επιχειρούσε να κάνει μία ηλεκτρονική πληρωμή, όχι όμως μέσω της εφαρμογής της τράπεζας αλλά μέσω ιστοσελίδας που βρήκε από μηχανή αναζήτησης, είδε τα χρήματά του να κάνουν «φτερά».

Η ιστοσελίδα που μπήκε για την πληρωμή έμοιαζε με αυτήν της τράπεζας, με αποτέλεσμα ο 59χρονος να καταχωρήσει όσα στοιχεία τού ζητήθηκαν για να κάνει την πληρωμή.

Όπως αποδείχθηκε, όμως, δεν επρόκειτο για την επίσημη σελίδα, με αποτέλεσμα να χάσει τα χρήματα που είχε μέσα ο λογαριασμός του, τα οποία μεταφέρθηκαν ως έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό της Γαλλίας.

Για την υπόθεση διεξάγεται αστυνομική έρευνα και αναζητούνται οι δράστες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.