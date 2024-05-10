Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 13:48 στην Κεφαλονιά.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ο σεισμός εντοπίζεται 5 χιλιόμετρα νότια – νοτιοδυτικά του Ληξουρίου.
Το εστιακό βάθος της δόνησης εκτιμάται στα 15,2 χιλιόμετρα.
Πηγή: skai.gr
