Ρεκόρ δεκαετίας στην τηλεθέαση έκανε το «ΖARI» και η χθεσινή εντυπωσιακή παρουσία της Μαρίνας Σάττι στον β' ημιτελικό της Eurovision, ξεπερνώντας την κρίσιμη ώρα της ψηφοφορίας το 57%!

Σύμφωνα με τις επίσημες μετρήσεις της Nielsen, ο χθεσινός ημιτελικός μεσοσταθμικά έφτασε στο 38,2%, ενώ στο δυναμικό κοινό η τηλεθέαση σκαρφάλωσε ακόμα περισσότερο σημειώνοντας 44,4%, κάτι που δεν έχει συμβεί σε κανέναν Ημιτελικό τουλάχιστον, τα τελευταία δέκα χρόνια.

Αποτέλεσμα ήταν η ΕΡΤ1 να βρεθεί στην πρώτη θέση τηλεθέασης σε σχέση με όλα ιδιωτικά κανάλια, με ποσοστό ημέρας στο δυναμικό κοινό 16,9%.

Η αγωνία και η προσμονή του κοινού να βρεθεί η ελληνική συμμετοχή στον Τελικό της 68ης Eurovision αποτυπώθηκε στην ανακοίνωση για την πρόκριση της χώρας μας, με την τηλεθέαση της ΕΡΤ1, στο συγκεκριμένο τέταρτο, να φτάνει στο 51% στο σύνολο και στο 57% στο δυναμικό κοινό.

Κατά μέσο όρο τον Β΄ Ημιτελικό παρακολούθησαν 1.620.779 τηλεθεατές, ενώ η κάλυψη (για ένα λεπτό) ανήλθε σε 3.099.921.

Εντυπωσιακό είναι και το στοιχείο ότι πρώτη σε τηλεθέαση ήρθε η Θεσσαλονίκη με ποσοστό που έφτασε το 45% (44,7%). Ακολούθησε η Αττική 42,6% και η υπόλοιπη Ελλάδα με 33,7%.

