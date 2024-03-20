Ο υπουργός Αμυνας του Ισραήλ Γιοάβ Γκάλαντ θα επισκεφθεί την ερχόμενη εβδομάδα την Ουάσινγκτον, ανακοίνωσε σήμερα η ισραηλινή κυβέρνηση που δέχεται την ισχυρή πίεση των ΗΠΑ για να ματαιώσει την γενική επίθεση που προετοιμάζει κατά της Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας.

Το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε χθες την αποστολή αντιπροσωπείας στην Ουάσινγκτον «έπειτα από αίτημα του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν» για να συζητηθεί η σχεδιαζόμενη ισραηλινή επιχείρηση στην Ράφα.

Ο Τζο Μπάιντεν είχε τηλεφωνική επικοινωνία την Δευτέρα με τον ισραηλινό πρωθυπουργό κατά την οποία δήλωσε «πολύ ανήσυχος» για τα σχέδια της ισραηλινής κυβέρνησης θεωρώντας ότι μία ευρείας κλίμακας χερσαία επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στην Ράφα «θα ήταν λάθος».

Ο αμερικανός πρόεδρος ζήτησε από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου την αποστολή στις Ηνωμένες Πολιτείες διυπηρεσιακής ισραηλινής αντιπροσωπείας για να συζητηθεί το σχέδιο της επίθεσης αυτής. Ο Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι μία ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στην Ράφα θα εντείνει την αναρχία στην Γάζα και ότι οι ομάδες των δύο πλευρών θα συναντηθούν στην Ουάσινγκτον για να συζητήσουν το θέμα.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί αυτήν ή την επόμενη εβδομάδα και καμία επιχείρηση στην Ράφα δεν πρόκειται να γίνει πριν από τις συνομιλίες αυτές, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν δήλωσε, μετά το τηλεφώνημα, στους δημοσιογράφους ότι οι δύο χώρες θα συζητήσουν εις βάθος με ποιον τρόπο θα εξελιχθεί η κατάσταση στην Γάζα, όπου κλιμακώνεται η ανθρωπιστική κρίση έπειτα από συγκρούσεις έξι μηνών.

«Η αναρχία επικρατεί σε περιοχές που έχουν εκκαθαριστεί από τον ισραηλινό στρατό, αλλά δεν έχουν σταθεροποιηθεί» στην Γάζα και η ανθρωπιστική κρίση θα βαθύνει αν το Ισραήλ προχωρήσει με την επίθεση στην Ράφα, δήλωσε ο Τζέικ Σάλιβαν συνοψίζοντας το μήνυμα του Μπάιντεν προς τον Νετανιάχου.

Ο Μπάιντεν δήλωσε στον Νετανιάχου ότι χρειάζεται μία συνεκτική στρατηγική για την Γάζα, «και όχι το Ισραήλ να πάει να καταστρέψει την Ράφα».

«Είχαμε πολλές συνομιλίες σε πολλά διαφορετικά επίπεδα, σε στρατιωτικό επίπεδο, σε επίπεδο υπηρεσιών Πληροφοριών, μεταξύ διπλωματών και ειδικών σε ανθρωπιστικά θέματα, αλλά μέχρι σήμερα δεν είχαμε την ευκαιρία για μία ολοκληρωμένη, συνολική στρατηγική συζήτηση...», είπε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, που υποστήριξε σχεδόν άνευ όρων το Ισραήλ μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, παίρνει όλο και μεγαλύτερες αποστάσεις από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Πρόσφατα, ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο Νετανιάχου «κάνει περισσότερο κακό παρά καλό» στην χώρα του με τον τρόπο που διαχειρίζεται τον πόλεμο στην Γάζα, όπου οι απώλειες των αμάχων πολλαπλασιάζονται και η ανθρωπιστική κρίση επιδεινώνεται.

Σε ομιλία του την προηγούμενη εβδομάδα, ο πρόεδρος της Γερουσίας Τσακ Σούμερ, ένθερμος υποστηρικτής του Ισραήλ και ο πλέον υψηλόβαθμος εβραίος αιρετός αξιωματούχος, ζήτησε την διεξαγωγή νέων εκλογών στο Ισραήλ δηλώνοντας ότι ο Νετανιάχου αποτελεί εμπόδιο για την ειρήνη.

Ο Τζο Μπάιντεν υποστήριξε την επόμενη ημέρα την τοποθέτηση του Σούμερ λέγοντας ότι απηχεί τις ανησυχίες πολλών Αμερικανών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.