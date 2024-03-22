Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκονται για ακόμα μία φορά οι σχέσεις Ισραήλ -Τουρκίας μετά και τις νέες δηλώσεις του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ο οποίος ευχήθηκε από το Θεό να καταστρέψει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Αφήνουμε το συγκεκριμένο πρόσωπο που ονομάζεται Νετανιάχου στον Κύριό μας. Είθε ο Κύριός μας να μας να τον καταστρέψει» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Καισαρεία.

Αντιδράσεις από τον ισραηλινό ΥΠΕΞ

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, οι δηλώσεις αυτές του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προκάλεσαν την αντίδραση του ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών, Ισραέλ Κατζ ο οποίος κάλεσε τον αναπληρωτή πρέσβη της Τουρκίας στο Ισραήλ για επίπληξη.

«Έχω διατάξει αξιωματούχους του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών να καλέσουν τον Τούρκο επιτετραμμένο για να στείλουν ένα σαφές μήνυμα στον Ερντογάν για τις επιθέσεις του στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου και τις απειλές ότι θα τον στείλει στον Θεό» ανέφερε ο Κατζ μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ και συνέχισε:

«Ο τελευταίος άνθρωπος που θα μιλήσει για τον Θεό είναι αυτός που υποστηρίζει την καύση μωρών, δολοφόνων, βιαστών και τον ακρωτηριασμό πτωμάτων από τη Χαμάς. Δεν υπάρχει Θεός που θα ακούσει αυτούς που υποστηρίζουν τις αηδίες και τα εγκλήματα που διέπραξαν οι βάρβαροι φίλοι της Χαμάς. Να σιωπάς και να ντρέπεσαι».

I instructed @IsraelMFA officials to summon the Turkish deputy ambassador to Israel for a serious reprimand, following @RTErdogan’s attack on Prime Minister @netanyahu and his threats to send PM Netanyahu to Allah and to convey a clear message to Erdogan:



You who supports the… — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) March 22, 2024

Απάντηση του τουρκικού ΥΠΕΞ στο Ισραήλ

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών αντέδρασε στην ανάρτηση του υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ το οποίο ανέφερε ότι «για πρώτη φορά στην ιστορία, ολόκληρη η παγκόσμια κοινή γνώμη περιμένει με ανυπομονησία την ημέρα που οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι που διέπραξαν εγκλήματα θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης». Παράλληλα κατηγόρησε το Ισραήλ ότι «καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να κρατήσουν μυστικά τα σοβαρά εγκλήματα που διέπραξαν κατά των Παλαιστινίων».

Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Από την πρώτη μέρα που κατέλαβαν παλαιστινιακά εδάφη, οι ισραηλινές αρχές έχουν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να κρατήσουν μυστικά τα σοβαρά εγκλήματα που διέπραξαν κατά των Παλαιστινίων και προσπάθησαν να δημιουργήσουν μια ασπίδα ασυλίας για τον εαυτό τους. «Στόχευσαν τον Πρόεδρό μας, ο οποίος φώναξε την γυμνή αλήθεια»

Τα εγκλήματα που διέπραξε το Ισραήλ στη Γάζα τους τελευταίους έξι μήνες έχουν γίνει άφαντα και το Ισραήλ δικάζεται για γενοκτονία. Για πρώτη φορά στην ιστορία, ολόκληρη η παγκόσμια κοινή γνώμη περιμένει με ανυπομονησία την ημέρα που οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι που διέπραξαν εγκλήματα θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης.



«Η Τουρκία θα συνεχίσει να λέει την αλήθεια και να φέρει στην ημερήσια διάταξη την απερίγραπτη σκληρότητα κατά του παλαιστινιακού λαού μέχρι το τέλος».

Πηγή: skai.gr

