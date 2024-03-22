Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν μεταβαίνει σήμερα στο Ισραήλ για να προσπαθήσει να εξασφαλίσει συμφωνία για ανακωχή στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται εντός της ημέρας να ψηφίσει επί σχεδίου απόφασης που θα ζητεί «άμεση κατάπαυση του πυρός» στον ρημαγμένο από τον πόλεμο θύλακο.

Η Βρετανία —κράτος μόνιμο μέλος του ΣΑ— και η Αυστραλία κάλεσαν σήμερα επίσης να υπάρξει «άμεσο τέλος των μαχών» στον παλαιστινιακό θύλακο, ώστε να καταστεί εφικτό «να διανεμηθεί βοήθεια και να απελευθερωθούν οι όμηροι».

Καθώς οι διπλωμάτες συνεχίζουν τις προσπάθειες, οι μάχες δεν σταματούν στη Λωρίδα της Γάζας, με επίκεντρο για άλλη μια φορά τις τελευταίες ημέρες το νοσοκομείο ας Σίφα, το μεγαλύτερο σε όλο τον θύλακο, όπου οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις λένε πως έχουν σκοτώσει πάνω από 140 «τρομοκράτες», μέλη παλαιστινιακών ένοπλων οργανώσεων, κι ότι έχουν συλλάβει «πάνω από 350» υπόπτους από την αρχή της εβδομάδας.

«Η επιχείρηση στο νοσοκομείο Σίφα συνεχίζεται. Πρόκειται για την επιχείρηση κατά τη διάρκεια της οποίας συλλάβαμε τον μεγαλύτερο αριθμό τρομοκρατών από την έναρξη του πολέμου», δήλωσε χθες βράδυ ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων αρχιπλοίαρχος Ντανιέλ Χαγκαρί.

Έπειτα από πεντέμισι μήνες πολέμου, «το χάσμα έχει μειωθεί» στις διαπραγματεύσεις, είπε χθες ο κ. Μπλίνκεν. Παρότι «είναι δύσκολο να καταλήξουμε» σε συμφωνία, «παραμένει πάντα δυνατό», επέμεινε.

Παράλληλα με αυτές τις συνομιλίες, οι ΗΠΑ κατέθεσαν, για πρώτη φορά, σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που καλεί να κηρυχθεί «άμεση κατάπαυση του πυρός συνδεόμενη με την απελευθέρωση των ομήρων» στη Λωρίδα της Γάζας.

Το κείμενο, που συμβουλεύτηκε το Γαλλικό Πρακτορείο και αναμένεται να τεθεί σε ψηφοφορία εντός της μέρας, τονίζει την «ανάγκη να κηρυχθεί άμεση και διαρκής εκεχειρία για να προστατευθούν οι άμαχοι όλων των πλευρών (και) να επιτραπεί η παράδοση απόλυτα απαραίτητης ανθρωπιστικής βοήθειας».

Ράφα, ένα «λάθος»

Οι ΗΠΑ, ιστορικός σύμμαχος του Ισραήλ και προστάτιδα δύναμή του στα διεθνή φόρα, άσκησαν το βέτο που διαθέτουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας επανειλημμένα για να μην εγκριθούν σχέδια απόφασης που καλούσαν να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, καθώς ο αριθμός των θυμάτων μεταξύ των αμάχων δεν σταματά να γίνεται ολοένα πιο βαρύς και η ανθρωπιστική καταστροφή χειροτερεύει, με υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών να ηχούν συναγερμό για γενικευμένο λιμό, η Ουάσιγκτον μοιάζει πλέον αποφασισμένη να αυξήσει την πίεση στο Ισραήλ για να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός και να αποφευχθεί χερσαία έφοδος στη Ράφα.

«Υπάρχουν καλύτεροι τρόποι να αντιμετωπίσουμε την απειλή της Χαμάς», είπε χθες ο κ. Μπλίνκεν, χαρακτηρίζοντας «λάθος» και «ανώφελη» την ενδεχόμενη χερσαία επιχείρηση στην πόλη όπου έχουν καταφύγει σχεδόν 1,5 εκατ. Παλαιστίνιοι, στη μεγάλη πλειονότητά τους εκτοπισμένοι εξαιτίας του πολέμου από άλλες περιοχές — και, οι περισσότεροι, πάνω από μια φορά.

Οι 27 ηγέτες της ΕΕ κάλεσαν επίσης χθες Πέμπτη το Ισραήλ να μην προχωρήσει στην επιχείρηση στη Ράφα και κάλεσαν να κηρυχθεί «άμεση ανθρωπιστική παύση».

Όμως, παρά τις διεθνείς πιέσεις, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επιμένει να δηλώνει ότι η χερσαία επίθεση στη Ράφα είναι απαραίτητη για να «νικηθεί» στρατιωτικά η Χαμάς και να αποτραπεί νέα 7η Οκτωβρίου.

Η άνευ προηγουμένου έφοδος του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου, έναυσμα αυτού του πολέμου, στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 1.160 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Κατά ισραηλινές πηγές, άλλοι κάπου 250 άνθρωποι απήχθησαν εκείνη την ημέρα, από τους οποίους πάνω από 130 πιστεύεται πως εξακολουθούν να κρατούνται στον θύλακο — όμως 33 πιστεύεται πως είναι νεκροί.

Σε αντίποινα η πολιτική ηγεσία του Ισραήλ ορκίστηκε να «εξαλείψει» τη Χαμάς, κίνημα που χαρακτηρίζει, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ, «τρομοκρατική» οργάνωση. Εξαπέλυσε εκστρατεία ακατάπαυστων βομβαρδισμών από αέρα, γη και θάλασσα, που ακολουθήθηκε από χερσαίες επιχειρήσεις, αρχικά στον βορρά, κατόπιν στο κεντρικό και στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Μέχρι χθες, στις επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού έχασαν τη ζωή τους σχεδόν 32.000 άνθρωποι —επακριβώς 31.988—, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς. Νωρίς σήμερα το πρωί, αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για νέους πολύνεκρους βομβαρδισμούς.

Μοσάντ και CIA στο Κατάρ

Στο πλαίσιο της έκτης περιοδείας του στη Μέση Ανατολή από το ξέσπασμα του πολέμου, ο κ. Μπλίνκεν συναντήθηκε χθες στο Κάιρο με τον πρόεδρο Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι για να συζητήσουν το πώς μπορεί να εξασφαλιστεί κατάπαυση του πυρός, προτού συναντηθεί με τους επικεφαλής της διπλωματίας πέντε αραβικών κρατών (Αίγυπτος, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Ιορδανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα), που κάλεσαν σε «πλήρη και άμεση κατάπαυση του πυρός».

Οι συνομιλίες για την ανακωχή συνεχίζονται στη Ντόχα ανάμεσα σε αντιπροσώπους των ΗΠΑ, του Κατάρ και της Αιγύπτου. Ο επικεφαλής της Μοσάντ, της ισραηλινής υπηρεσίας κατασκοπείας, Δαυίδ Μπαρνέα, αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον διευθυντής της CIA Γουίλιαμ Μπερνς, τον πρωθυπουργό του Κατάρ Αμπντελραχμάν αλ Θάνι και τον επικεφαλής της υπηρεσίας της Αιγύπτου Αμπάς Καμάλ.

Ενώ για καιρό αξίωνε οριστική κατάπαυση του πυρός, η Χαμάς έκανε την περασμένη εβδομάδα υποχώρησε, αποδεχόμενη καταρχήν να συζητήσει παύση των μαχών για έξι εβδομάδες. Όμως εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές, ειδικά για την ανταλλαγή ισραηλινών ομήρων που κρατούνται ακόμη στη Λωρίδα της Γάζας και των παλαιστινίων φυλακισμένων στο Ισραήλ.

Το Ισραήλ απαιτεί η Χαμάς να του επιδώσει προτού εφαρμοστεί ανακωχή πλήρη ονομαστικό κατάλογο των ομήρων που παραμένουν στη ζωή, ενώ το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα θέλει να επιλέξει εκείνο τους σημαντικότερους παλαιστίνιους κρατούμενους σε ισραηλινές φυλακές που θα αφεθούν ελεύθεροι, σημείωσαν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης όσον αφορά τις συνομιλίες, που αφορούν επίσης την αύξηση της βοήθειας στη Γάζα.

«Παιδιά πεθαίνουν από την πείνα»

Το Ισραήλ έθεσε αμέσως μετά το ξέσπασμα του πολέμου υπό απόλυτη πολιορκία τον θύλακο και περνά υπό αυστηρούς ελέγχους την ανθρωπιστική βοήθεια που φθάνει σ’ αυτόν, κυρίως μέσα Αιγύπτου και Ράφας. Ωστόσο οι έλεγχοι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, έχουν αποτέλεσμα να μειώνονται τα φορτηγά που περνούν.

«Παιδιά πεθαίνουν από την πείνα. Στερούνται την τροφή», τόνισε χθες η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού των Ηνωμένων Εθνών. «Είναι δύσκολο να βρεθούν καν ψίχουλα».

Για να ανακουφιστεί ο πληθυσμός, διάφορες χώρες προχωρούν σε ρίψεις δεμάτων με τρόφιμα και γεύματα από τον αέρα και άνοιξαν θαλάσσιο διάδρομο από την Κύπρο στη Γάζα. Όμως η βοήθεια είναι ανεπαρκής μπροστά στις τεράστιες ανάγκες των 2,4 εκατομμυρίων κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας και ελάχιστη διανέμεται στο βόρειο τμήμα του θυλάκου, όπου ζουν πάνω από 300.000 άνθρωποι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

«Δείτε τα παιδιά μας, βλέπετε την κατάστασή τους; Δεν ξέρουμε πώς να τα θρέψουμε», είπε χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο Παλαιστίνια καθώς έφευγε για να σωθεί, η ίδια και η οικογένειά της, από τον τομέα όπου βρίσκεται το νοσοκομείο ας Σίφα. «Είμαστε πολιορκημένοι εδώ και τρεις ημέρες, δεν μπορέσαμε να τους δώσουμε τίποτα να φάνε ή να πιούνε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

