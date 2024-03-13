Το Ισραήλ πρέπει να καταστήσει την προστασία των αμάχων και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας τη «νούμερο ένα» προτεραιότητά του, διεμήνυσε σήμερα Τετάρτη ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν.

«Προσμένουμε από την ισραηλινή κυβέρνηση να θέσει αυτό το ζήτημα ως προτεραιότητα. Η προστασία των αμάχων, η παροχή στους ανθρώπους της βοήθειας που χρειάζονται, αυτό πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα, ακόμα κι αν κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο για να υπερασπιστούν τη χώρα και να αντιμετωπίσουν την απειλή που θέτει η Χαμάς», επισήμανε ο Μπλίνκεν σε δημοσιογράφους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

