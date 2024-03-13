Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μήνυμα Μπλίνκεν: Το Ισραήλ να καταστήσει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα «νούμερο ένα» προτεραιότητα

"Προσμένουμε από την ισραηλινή κυβέρνηση να θέσει αυτό το ζήτημα ως προτεραιότητα"

Blinken

Το Ισραήλ πρέπει να καταστήσει την προστασία των αμάχων και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας τη «νούμερο ένα» προτεραιότητά του, διεμήνυσε σήμερα Τετάρτη ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν.

«Προσμένουμε από την ισραηλινή κυβέρνηση να θέσει αυτό το ζήτημα ως προτεραιότητα. Η προστασία των αμάχων, η παροχή στους ανθρώπους της βοήθειας που χρειάζονται, αυτό πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα, ακόμα κι αν κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο για να υπερασπιστούν τη χώρα και να αντιμετωπίσουν την απειλή που θέτει η Χαμάς», επισήμανε ο Μπλίνκεν σε δημοσιογράφους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μπλίνκεν Λωρίδα της Γάζας Μεσανατολικό
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark