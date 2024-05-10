Δύο άνδρες συνελήφθησαν σήμερα από την ΕΛ.ΑΣ. για την εν ψυχρώ δολοφονία άνδρα, 41 ετών, το μεσημέρι του Μ. Σαββάτου, στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.

Η έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης οδήγησε στην εξιχνίαση του εγκλήματος και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός 40χρονου κι ενός ακόμη άνδρα, 51 ετών.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για ανθρωποκτονία με δόλο, συνέργεια στην πράξη αυτή, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, εμπρησμό και διακεκριμένη φθορά.

Τα δύο παραπάνω άτομα, σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας, επέβαιναν σε αυτοκίνητο, από το οποίο το γεωργιανής καταγωγής θύμα δέχθηκε πυροβολισμούς, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, οι δύο κατηγορούμενοι είχαν συμφωνήσει κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας να συναντηθούν το Μ. Σάββατο με το θύμα τους. Κατά τη συνάντηση φαίνεται πως ξέσπασε μεταξύ τους καβγάς, κατά τον οποίο ο 50χρονος κατηγορείται ότι έβαλε με πυροβόλο όπλο κατά του 41χρονου, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα.

Κατά πληροφορίες, το θύμα είχε απασχολήσει παλαιότερα τις διωκτικές Αρχές και είχε συλληφθεί ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης, ενώ η δολοφονία φέρεται να αποδίδεται σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών.

Κατά πληροφορίες, ο ένας από τους δύο κατηγορούμενος εμφανίζεται ως προσωρινός κάτοικος Πιερίας και ο δεύτερος διαμένει στη Θεσσαλονίκη.

Έκαψαν το όχημα διαφυγής

Την ίδια μέρα αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Θέρμης εντόπισαν σε παράδρομο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών, καμένο ολοσχερώς το όχημα, με το οποίο είχαν διαφύγει οι δράστες, ενώ από την πυρκαγιά που έβαλαν προέκυψε κίνδυνος και για παρακείμενες ιδιοκτησίες.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας, το προηγούμενο 24ωρο, ο 41χρονος κατηγορούμενος μετέβη αυτοβούλως στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Κατερίνης, όπου προέκυψε η εμπλοκή του στην υπόθεση. Επιπλέον, αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και αναζητήσεων, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Κατερίνης και του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης εντόπισαν, σε αγροτική περιοχή της Πιερίας και προσήγαγαν τον 50χρονο.

Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα για την εκτέλεση των ενταλμάτων και θα κληθούν να απολογηθούν στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.